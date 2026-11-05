Im Office – Über Klassismus am Arbeitsplatz

In einem Büro zwischen Matcha Latte und Molino-Keksen sorgt die Einstellung einer Person mit Armutshintergrund für neue Herausforderungen. Wie spricht man „richtig“ mit der neuen Kollegin? Und darf man noch vom eigenen, alltäglichen Luxus erzählen? Ein Sensibilisierungscoach muss her! Als die Neue unbequeme Fragen stellt, kommen Zweifel auf: Ist sie wirklich nur hier, um zu arbeiten? Ein Satire-Hörspiel über Klassismus, Habitus und Vermögensverteilung.