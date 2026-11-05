Im Office
Von Elisabeth Pape
Regie: Die Autorin
Mit: Bianca Nawrath, Jan Bülow, Jule Hermann,Marek Harloff, Pia Amofa-Antwi, Peter Jordan sowie Moritz Bock, Anaïs Durand-Mauptit, Christian Gerz, Linda Glanz, Annika Hauffe, Jacqueline Rausch, Chris Edgar Schalko, Til Schindler, Albrecht Schröder, Jona Stoll, Lisa Wentz, Elisabeth Pape
Besetzung: Jutta Kommnick
Komposition: Chris Schalko
Ton und Technik: Andreas Stoffels und Frank Klein
Regieassistenz: Assunta Alegiani
Dramaturgie: Johann Mittmann und Julia Gabel
Länge: 53'05
Deutschlandfunk 2026
Im Office – Über Klassismus am Arbeitsplatz
Im Office
Elisabeth Pape, geboren 1995, studierte Theater- und Literaturwissenschaft an der FU Berlin und Szenisches Schreiben an der UdK Berlin. Sie erhielt u.a. den Kleist-Förderpreis. Ihre Theaterstücke werden vom Rowohlt Theaterverlag vertreten. 2025 erschien ihr Debütroman “Halbe Portion” bei Suhrkamp.