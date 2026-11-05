Im Office – Über Klassismus am Arbeitsplatz

53:05 Minuten
Verschieden Hohe Münzentürme vor einem rosafarbenen Hintergrund.
Die neue Kollegin will ein offenes Gespräch über Geld führen - sind die anderen im Office dazu bereit? © Getty Images / J Studios
Von Elisabeth Pape |
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• Satire • Die neue Stelle für eine Person mit Armutshintergrund soll die Welt und das Office zu einem besseren Ort machen. Ein guter Plan, da sind sich alle einig. Doch als die neue Kollegin tatsächlich vor der Tür steht, sind sie verunsichert.
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In einem Büro zwischen Matcha Latte und Molino-Keksen sorgt die Einstellung einer Person mit Armutshintergrund für neue Herausforderungen. Wie spricht man „richtig“ mit der neuen Kollegin? Und darf man noch vom eigenen, alltäglichen Luxus erzählen? Ein Sensibilisierungscoach muss her! Als die Neue unbequeme Fragen stellt, kommen Zweifel auf: Ist sie wirklich nur hier, um zu arbeiten? Ein Satire-Hörspiel über Klassismus, Habitus und Vermögensverteilung.

Im Office
Von Elisabeth Pape

Regie: Die Autorin
Mit: Bianca Nawrath, Jan Bülow, Jule Hermann,Marek Harloff, Pia Amofa-Antwi, Peter Jordan sowie Moritz Bock, Anaïs Durand-Mauptit, Christian Gerz, Linda Glanz, Annika Hauffe, Jacqueline Rausch, Chris Edgar Schalko, Til Schindler, Albrecht Schröder, Jona Stoll, Lisa Wentz, Elisabeth Pape
Besetzung: Jutta Kommnick
Komposition: Chris Schalko
Ton und Technik: Andreas Stoffels und Frank Klein
Regieassistenz: Assunta Alegiani
Dramaturgie: Johann Mittmann und Julia Gabel
Länge: 53'05
Deutschlandfunk 2026

Elisabeth Pape, geboren 1995, studierte Theater- und Literaturwissenschaft an der FU Berlin und Szenisches Schreiben an der UdK Berlin. Sie erhielt u.a. den Kleist-Förderpreis. Ihre Theaterstücke werden vom Rowohlt Theaterverlag vertreten. 2025 erschien ihr Debütroman “Halbe Portion” bei Suhrkamp.

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