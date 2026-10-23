Elephant in the Room – Komposition über Mensch und Tier

In der kasachischen Metropole Almaty findet der Klangkünstler Eldar Tagi einen Widerspruch: tiefen Respekt gegenüber allem Lebendigen und Existierenden, wie ihn ein Monument des Tengrismus, einer zentralasiatischen Religion, im Stadtzentrum bezeugt. Der Stadtzoo in unmittelbarer Nähe steht dagegen für die Vorstellungen vom Tier als Eigentum und Unterhaltung. In der Komposition „Elephant in the Room“ überlagern sich Field Recordings von diesen beiden Orten mit den Klängen des Daxophons, einem experimentellen Musikinstrument.