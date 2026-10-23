Elephant in the Room
Von Eldar Tagi
Field Recordings: Lena Pozdnyakova
Field Recordings, Daxophon und Realisation: Eldar Tagi
Cashmere Radio 2023/2026
Elephant in the Room – Komposition über Mensch und Tier
45:25 Minuten
Wie klingt das Verhältnis zwischen Mensch und Tier? Auf einem Soundwalk durch Almaty, Kasachstan, hören wir: Zootiere, Arbeitspferde, eine Hochzeit, einen Fleischmarkt – verwoben mit Instrumentalklängen, die die Stimmen der Tiere nachahmen.
In der kasachischen Metropole Almaty findet der Klangkünstler Eldar Tagi einen Widerspruch: tiefen Respekt gegenüber allem Lebendigen und Existierenden, wie ihn ein Monument des Tengrismus, einer zentralasiatischen Religion, im Stadtzentrum bezeugt. Der Stadtzoo in unmittelbarer Nähe steht dagegen für die Vorstellungen vom Tier als Eigentum und Unterhaltung. In der Komposition „Elephant in the Room“ überlagern sich Field Recordings von diesen beiden Orten mit den Klängen des Daxophons, einem experimentellen Musikinstrument.
Elephant in the Room
Eldar Tagi ist Klangkünstler, Komponist und Forscher. Seine Arbeiten befassen sich oft mit Systemen, die sich der künstlerischen Kontrolle entziehen: nichtlineare Instrumente, kybernetisches Feedback, bio- und ökoakustische Signale.