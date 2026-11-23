Riot Girl (1/2)
Frei nach Susanne Kaiser
Bearbeitung & Regie: Hanna Steger
Mit: Lena Schmidtke, Michael Rotschopf, Martina Eitner-Acheampong, Carlotta von Falkenhayn, Claudia Geisler-Bading, Bianca Nawrath, Laurids Schürmann, Andreas Pietschmann, Acelya Sezer, Bernhard Schütz, László Branko Breiding, Anna Panknin, Ellen Sternal, Mathilda Tzitzi, Jana Stein, Anastasia Raskovych, Richard Hucke, Katharina Wolter und Trieneke Klein
Besetzung: Hanna Steger
Komposition: BLACKTRI AUDIO
Ton und Technik: Jean Szymczak
Regieassistenz: Elisabeth Klingenberg
Dramaturgie: Sebastian Klauke
Eine Produktion von Stegermeister für den Deutschlandfunk 2026
Wiederholung am 24. November um 20.05 Uhr (Deutschlandfunk)
„Riot Girl“ (1/2) – Ziviler Ungehorsam auf Social-Media
Riot Girl (1/2)
Frei nach Susanne Kaiser (geb. 1980 in Berlin) – Sie arbeitet als Autorin und Journalistin unter anderem für Die Zeit, DER SPIEGEL und Deutschlandfunk. 2023 erschien ihr Buch „Backlash. Die neue Gewalt gegen Frauen“ und 2025 ihr Debütroman „Riot Girl“, der mit dem Glauser-Preis in der Kategorie „Debüt“ ausgezeichnet wurde.