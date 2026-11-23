Die „Influenzas“, eine Gruppe von Mädchen, die sich über Social-Media organisieren, halten mit einer Reihe von Aktionen das Land in Atem: mit brennenden Mülltonnen vor Filmstudios oder durch Festkleben vor Gerichtsgebäuden machen sie auf sexualisierte Gewalt an Frauen und Mädchen aufmerksam. Als ein Drohschreiben das LKA Bayern erreicht, bekommt der zivile Ungehorsam eine neue Qualität. Die junge Kommissarin Obalski erhält den Auftrag, die Drahtzieher der Gruppe zu finden und ihre nächste Aktion zu stoppen.