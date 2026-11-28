Hans Thill, geboren 1954 in Baden-Baden, lebt in Heidelberg. Lyriker und Übersetzer. Seit 2010 Leiter des Künstlerhauses Edenkoben. Zahlreiche Übersetzungen vor allem aus dem Französischen. Herausgeber der Reihe Poesie der Nachbarn – Dichter übersetzen Dichter. Für den Gedichtband ‚Kühle Religionen’ erhielt er den Peter-Huchel-Preis 2004. Zuletzt erschien Prosa: ‚Buch der Dörfer’ (2014) und die Gedichtbände ‚Ratgeber für Zeugleute’ (2015) und ‚in riso / der dürre Vogel Bin / kälter als / Dunlop’ (2016). Zahlreiche Hörspielübersetzungen und Bearbeitungen u.a.: ‚Die Zeremonie’ von Cécile Wajsbrot, übersetzt von Hans Thill (DKultur/RB 2011). Zusammen mit Stefanie Hoster und Marguerite Gateau Bearbeitung der zweisprachigen Fassung von ‚Les champs magnétiques/Die magnetischen Felder’ von André Breton und Philippe Soupault (SR/BR/FC 1997). Übersetzung von ‚Jobcenter’ von Enzo Corman (DKultur 2016). Mitglied des PEN. Setzt Grabsteine für tote Dichter.