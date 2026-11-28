Brot für die Fische
Hörspiel von Hans Thill
Regie: Stefanie Hoster
Mit: Lars Rudolph, Martin Engler, Erika Skrotzki, Nico Holonics, Elisabeth Hager, Matthias Karow
Musik: Philippe Gordiani
Ton: Jean Szymczak
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018
Länge: 41'09
Eine Wiederholung vom 28.11.2018
Brot für die Fische
Brot für die Fische
Anschließend:
Fischerhaus Küche
Susanne Amatosero besichtigt Restaurantküchen in Hamburg
Von Susanne Amatosero
Regie: die Autorin
Mit: Eric-Alex Zipperling, Amadou Mourtala Mohamed, Issiaka Moussa
Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2018
Länge: 11'48
Hans Thill, geboren 1954 in Baden-Baden, lebt in Heidelberg. Lyriker und Übersetzer. Seit 2010 Leiter des Künstlerhauses Edenkoben. Zahlreiche Übersetzungen vor allem aus dem Französischen. Herausgeber der Reihe Poesie der Nachbarn – Dichter übersetzen Dichter. Für den Gedichtband ‚Kühle Religionen’ erhielt er den Peter-Huchel-Preis 2004. Zuletzt erschien Prosa: ‚Buch der Dörfer’ (2014) und die Gedichtbände ‚Ratgeber für Zeugleute’ (2015) und ‚in riso / der dürre Vogel Bin / kälter als / Dunlop’ (2016). Zahlreiche Hörspielübersetzungen und Bearbeitungen u.a.: ‚Die Zeremonie’ von Cécile Wajsbrot, übersetzt von Hans Thill (DKultur/RB 2011). Zusammen mit Stefanie Hoster und Marguerite Gateau Bearbeitung der zweisprachigen Fassung von ‚Les champs magnétiques/Die magnetischen Felder’ von André Breton und Philippe Soupault (SR/BR/FC 1997). Übersetzung von ‚Jobcenter’ von Enzo Corman (DKultur 2016). Mitglied des PEN. Setzt Grabsteine für tote Dichter.
Susanne Amatosero, geboren 1952 in Wittlich an der Mosel, lebt als Autorin und Regisseurin für Theater und Radio in Hamburg. Für ihren Dokumentarfilm "Die Reise der Pilgrim Number One" erhielt sie 1988 den Prix Leroi Gourhan Das Hörspiel "funky yard" (BR/NDR 1996) wurde auf The New York Festivals 1997 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Zuletzt für Deutschlandradio die Trilogie: "Voodoo Child und die Musik als fünftes Element" (DKultur 2011), "Mercury" (NDR/DKultur 2012) und "Sparky" (DKultur 2013).