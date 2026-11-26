Was ich eigentlich sagen wollte
Von Victoria Porcu
Kurzstrecke 173 – Hörspielpreis max15
93:33 Minuten
Wir stellen die Shortlist vom „max15“ vor, dem Preis für das beste Kurzhörspiel der freien Szene 2026. Außerdem berichten wir von der Preisverleihung im Rahmen der ARD-Hörspieltage im ZKM Karlsruhe.
Ungewöhnlich und nicht länger als 20 Minuten: Wir stellen regelmäßig innovative, zeitgemäße, radiophone Hörstücke vor. Die Kurzstrecke ist die Sendung für Hörstücke aus der freien Szene. In dieser Ausgabe widmen wir uns ganz der Shortlist vom Kurzhörspielpreis “max15”.
Was ich eigentlich sagen wollte
La Grenouille de Lycie (The Frog from Lycia)
Von Stéphane Borrel
Jenny / Justin
Von Ulrich Krischtan
where does orientation come from?
Von Sophia Strasser
Mus Musculus Volans
Von Stephan Dorn
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Schickt uns eure Hörstücke!
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Kurzstrecke 173: Hörspielpreis max15
Moderation: Julia Tieke und Ingrid Wenzel
Autor*innen/Deutschlandfunk Kultur 2026
Länge: 96‘00