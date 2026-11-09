Strafstoß
Von Andreas Knaup
Regie: Klaus-Michael Klingsporn
Mit: Conny Wolter, Reiner Schöne, Michael Kind, Lars Rudolph, Katrin Klein, Wilfried Hochholdinger, Gerd Grasse, Antje von der Ahe, Ernst-Georg Schwill
Komposition: Frank Merfort
Ton und Technik: Martin Eichberg und Eugenie Kleesattel
Regieassistenz: Markus Heidmeier
Dramaturgie: Torsten Enders
Deutschlandradio Kultur 2006
Länge: 48'00
Eine Wiederholung vom 21.05.2006.
Strafstoß – Leipziger Fußball-Krimi von Andreas Knaup
48:04 Minuten
Wenige Wochen vor der Fußball-WM wird ein 17-jähriger Kicker tot aus der Elster geborgen. Stichverletzungen. Kommissarin Wundert will wissen, warum in der Tatnacht kurz das Flutlicht im leeren Stadion brannte.
In der Nähe des Leipziger Zentralstadions wird wenige Wochen vor der Fußball-Weltmeisterschaft ein Toter aus dem Elsterflutbecken geborgen. Es handelt sich um den 17-jährigen Kicker Achim Diehl. Stichverletzungen deuten auf ein Gewaltverbrechen hin. Kommissarin Wundert und Kriminalassistent Dürenberg versuchen zu rekonstruieren, was in der Tatnacht passiert ist. Ein Zeuge berichtet, dass im Stadion für wenige Sekunden das Flutlicht eingeschaltet wurde. Welche Rolle spielt der einst so erfolgreiche Sportreporter Haertel in diesem Fall?
Strafstoß
Andreas Knaup, geboren 1954, ist Schauspieler, Autor und Regisseur. Er schreibt Hörspiele, Film- und Theaterstücke. Deutschlandradio produzierte u.a. „Erinnern – Vergessen“ (1999), „Wash and Kill“ (2004) und zuletzt „Kuckuckskind“ (Deutschlandradio Kultur 2005).