Applaus
Von Ludwig Abraham
Regie: der Autor
Mit: Niels Bormann, Zeynep Bozbay, Paul Zichner, Julia Riedler, Ludwig Abraham, Susanne Sachsse, Milena Wojhan, Vincent Basse, Sebastian Pahl, Samuel Schneider, Pedro Crescenti, Luis August Krawen
Komposition: Ludwig Abraham
Musik: Pedro Crescenti, Peter Rubel und Ludwig Abraham
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Vanessa Gräfingholt
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk 2026
Länge: 60‘29
Hinweis: In diesem Hörspiel geht es um Machtmissbrauch, Grenzüberschreitungen, Nötigung sowie sexuelle Belästigung.
Applaus – Hörspiel von Ludwig Abraham
61:46 Minuten
• Machtmissbrauch • Nach Enthüllungen über Grenzüberschreitungen steht Comedian Timo Kranz vor den Trümmern seiner Karriere. Doch die Branche vergisst schnell. Ludwig Abrahams Hörspiel beleuchtet die Dynamiken von Macht, Täter-Opfer-Umkehr und Zynismus im Showgeschäft.
Timo Kranz war der gefeierte Star der Comedy-Szene, bis eine Medienrecherche seine systematischen Grenzüberschreitungen und Übergriffe aufdeckte. Während sich betroffene Frauen Gehör verschaffen wollen und alle über ihn reden, sucht Timo den Weg zurück ins Rampenlicht. Über Podcasts, Therapieklauseln und ein geplantes Live-Special versucht er, sich als Opfer einer vermeintlichen Absagekultur zu inszenieren. Das Hörspiel zerlegt mit fragmentarischen Dialogen, O-Tönen und Medienschnipseln das Prinzip performativer Rechenschaft im Showbusiness.
Applaus
Ludwig Abraham arbeitet als Regisseur, Komponist und Autor für Hörspiel, Theater und interdisziplinäre Musikprojekte. Seine Arbeiten untersuchen Medienphänomene und gesellschaftliche Dynamiken.