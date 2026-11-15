Timo Kranz war der gefeierte Star der Comedy-Szene, bis eine Medienrecherche seine systematischen Grenzüberschreitungen und Übergriffe aufdeckte. Während sich betroffene Frauen Gehör verschaffen wollen und alle über ihn reden, sucht Timo den Weg zurück ins Rampenlicht. Über Podcasts, Therapieklauseln und ein geplantes Live-Special versucht er, sich als Opfer einer vermeintlichen Absagekultur zu inszenieren. Das Hörspiel zerlegt mit fragmentarischen Dialogen, O-Tönen und Medienschnipseln das Prinzip performativer Rechenschaft im Showbusiness.