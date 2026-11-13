Location Podcasts 2026 – Music for commuting

Am Bahnsteig, in der S-Bahn, an der Kreuzung oder im Supermarkt: Wir hören unterwegs. Dabei mischen sich die Klänge aus unseren Kopfhörern mit den Geräuschen der Stadt – mit Bremsenquietschen, Motorenrauschen, Stimmen und Signaltönen.

„Location Podcasts“ sind speziell für solche Situationen gemacht: Sie verbinden Ort und Klang und entfalten ihre Wirkung im Zusammenspiel mit der Umgebung, wobei sich akustische Realität mit künstlerischer Perspektive verbindet.

Anlässlich des UN World Sustainable Transport Day hat die EBU-Ars-Acustica-Gruppe Soundarbeiten zusammengetragen.