Location Podcasts 2026: Music for commuting
EBU Ars Acustica Group/Deutschlandfunk 2026
Location Podcasts 2026 – Music for commuting
54:49 Minuten
Klangkunst für Pendlerinnen und Pendler: Setzen Sie auf dem Weg zur Arbeit Ihre Kopfhörer auf und erleben Sie immersive Soundarbeiten mit Aufnahmen aus ganz Europa, die für das Hören unterwegs konzipiert sind.
Am Bahnsteig, in der S-Bahn, an der Kreuzung oder im Supermarkt: Wir hören unterwegs. Dabei mischen sich die Klänge aus unseren Kopfhörern mit den Geräuschen der Stadt – mit Bremsenquietschen, Motorenrauschen, Stimmen und Signaltönen.
„Location Podcasts“ sind speziell für solche Situationen gemacht: Sie verbinden Ort und Klang und entfalten ihre Wirkung im Zusammenspiel mit der Umgebung, wobei sich akustische Realität mit künstlerischer Perspektive verbindet.
Anlässlich des UN World Sustainable Transport Day hat die EBU-Ars-Acustica-Gruppe Soundarbeiten zusammengetragen.
„Location Podcasts“ sind speziell für solche Situationen gemacht: Sie verbinden Ort und Klang und entfalten ihre Wirkung im Zusammenspiel mit der Umgebung, wobei sich akustische Realität mit künstlerischer Perspektive verbindet.
Anlässlich des UN World Sustainable Transport Day hat die EBU-Ars-Acustica-Gruppe Soundarbeiten zusammengetragen.
10000
von Marija Pečnik Kvesić
Länge: 9'15
von Marija Pečnik Kvesić
Länge: 9'15
AU SOL
von Diane Barbé
Länge: 10'23
von Diane Barbé
Länge: 10'23
Will we miss the planes?
von Peter Cusack
Länge: 9'43
von Peter Cusack
Länge: 9'43
To the Railway Line ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČÍČENICE - VODŇANY and Its Surroundings
von Jakub Neuman
Länge: 6'37
von Jakub Neuman
Länge: 6'37
Esklátory
von Dagmar Lukajová
Länge: 12'00
von Dagmar Lukajová
Länge: 12'00
Location Podcasts 2026: Music for commuting