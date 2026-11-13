Location Podcasts 2026 – Music for commuting

54:49 Minuten
Flugzeuge einer Anzeige von Flighradar, in gelbem Farbton, vor dunkel-blauem Hintergrund.
In irgendeiner Form sind wir alle irgendwie unterwegs. © Flightradar / Screenshot / Diane Barbé
Audio herunterladen
Klangkunst für Pendlerinnen und Pendler: Setzen Sie auf dem Weg zur Arbeit Ihre Kopfhörer auf und erleben Sie immersive Soundarbeiten mit Aufnahmen aus ganz Europa, die für das Hören unterwegs konzipiert sind.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastKlangkunst

Podcast hören

PodcastHörspiel

Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt

Klassiker der Literatur, spannende Dramen, unterhaltende Erzählungen und innovatives... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Am Bahnsteig, in der S-Bahn, an der Kreuzung oder im Supermarkt: Wir hören unterwegs. Dabei mischen sich die Klänge aus unseren Kopfhörern mit den Geräuschen der Stadt – mit Bremsenquietschen, Motorenrauschen, Stimmen und Signaltönen.
„Location Podcasts“ sind speziell für solche Situationen gemacht: Sie verbinden Ort und Klang und entfalten ihre Wirkung im Zusammenspiel mit der Umgebung, wobei sich akustische Realität mit künstlerischer Perspektive verbindet.
Anlässlich des UN World Sustainable Transport Day hat die EBU-Ars-Acustica-Gruppe Soundarbeiten zusammengetragen.
10000
von Marija Pečnik Kvesić
Länge: 9'15
AU SOL
von Diane Barbé
Länge: 10'23
Will we miss the planes?
von Peter Cusack
Länge: 9'43
To the Railway Line ČESKÉ BUDĚJOVICE - ČÍČENICE - VODŇANY and Its Surroundings
von Jakub Neuman
Länge: 6'37
Esklátory
von Dagmar Lukajová
Länge: 12'00

Location Podcasts 2026: Music for commuting
EBU Ars Acustica Group/Deutschlandfunk 2026

Empfehlungen
Zur Startseite