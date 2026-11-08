Lebenskrisen und familiäre Abgründe

Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da

69:52 Minuten
Eine Frau mit pinkfarbener Bluse liegt mit dem Kopf auf einem Holztisch, auf der Hinterseite ihres Kopfs steht ein kleiner ausbalancierter Kuchen mit angezündeten Kerzen.
Mitten im Leben? Ein Hörspiel über Lebenskrisen, Geheimnisse und die Frage nach dem Glück © Curly_photo / Getty Images
Von Olga Grjasnowa |
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• Tragikomödie • Eine will ein Kind, eine lässt sich scheiden, eine kämpft gegen eine Krankheit und eine macht Karriere. Die 40-jährige Alma führt eigentlich ein gutes Leben, möchte aber ausbrechen. Das Familientreffen nimmt eine unerwartete Wendung.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
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Alma und ihre drei Cousinen erzählen sich von ihrem Leben. Was als harmloses Get-together beginnt – inklusive familiärer Sticheleien über vegane Torten und laktosefreien Joghurt – wird bald zum Drama: Alte Wunden brechen auf, Lebensentwürfe werden schonungslos auf den Prüfstand gestellt und das Treffen nimmt eine unerwartete, tragische Wendung.
In unserem Hörspielstudio (v.lks): Ruth Rosenfeld, Maya Gorkin, Godehard Giese, Ariella Hirshfeld und Meike Droste
In unserem Hörspielstudio (v.lks): Ruth Rosenfeld, Maya Gorkin, Godehard Giese, Ariella Hirshfeld und Meike Droste © Deutschlandradio / Felix Lehmann
Ruth Rosenfeld und Meike Droste (v.lks.) in unserem Hörspielstudio.
Ruth Rosenfeld und Meike Droste (v.lks.) in unserem Hörspielstudio. © Deutschlandradio / Felix Lehmann

Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da
Von Olga Grjasnowa
Regie: Anouschka Trocker
Mit: Meike Droste, Godehard Giese, Maya Gorkin, Ruth Rosenfeld, Ariella Hirshfeld
Komposition: Valentin Butt
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Felix Lehmann
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk Kultur 2022
Länge: 68'32

Eine Wiederholung vom 14.08.2022.

Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku (Aserbaidschan), wuchs im Kaukasus auf und kam 1996 nach Deutschland. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zu ihren bekanntesten Werken zählen „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ (2012) und „Der verlorene Sohn“ (2020).

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