Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da
Von Olga Grjasnowa
Regie: Anouschka Trocker
Mit: Meike Droste, Godehard Giese, Maya Gorkin, Ruth Rosenfeld, Ariella Hirshfeld
Komposition: Valentin Butt
Ton: Jean Szymczak
Regieassistenz: Felix Lehmann
Dramaturgie: Christine Grimm
Deutschlandfunk Kultur 2022
Länge: 68'32
Eine Wiederholung vom 14.08.2022.
Lebenskrisen und familiäre Abgründe
Mitten im Leben? Ein Hörspiel über Lebenskrisen, Geheimnisse und die Frage nach dem Glück © Curly_photo / Getty Images
Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da
69:52 Minuten
• Tragikomödie • Eine will ein Kind, eine lässt sich scheiden, eine kämpft gegen eine Krankheit und eine macht Karriere. Die 40-jährige Alma führt eigentlich ein gutes Leben, möchte aber ausbrechen. Das Familientreffen nimmt eine unerwartete Wendung.
Alma und ihre drei Cousinen erzählen sich von ihrem Leben. Was als harmloses Get-together beginnt – inklusive familiärer Sticheleien über vegane Torten und laktosefreien Joghurt – wird bald zum Drama: Alte Wunden brechen auf, Lebensentwürfe werden schonungslos auf den Prüfstand gestellt und das Treffen nimmt eine unerwartete, tragische Wendung.
Die Midlife-Crisis ist nicht nur für Männer da
Olga Grjasnowa, geboren 1984 in Baku (Aserbaidschan), wuchs im Kaukasus auf und kam 1996 nach Deutschland. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Zu ihren bekanntesten Werken zählen „Der Russe ist einer, der Birken liebt“ (2012) und „Der verlorene Sohn“ (2020).