Mit einem Minidiscrecorder und einem Mikrofon durchstreifte Liesl Ujvary die Großstadt und nahm Bauarbeiten auf. Das aufgenommene Material vermischte sie mit Auszügen aus ihrem Essay „Heavy Tools“. Sprache, Geräusche und Rhythmen bilden drei Stimmen, die – mal nebeneinander, mal ineinander verflochten – einen Strom an Gedanken freisetzen. „Ich neige dazu, die herrschenden Verhältnisse zu übertreiben oder Fakten und emotionale Wahnvorstellungen zu vermischen.“ (Liesl Ujvary)