heavy tools for berlin
Von Liesl Ujvary
Ton: Christian Sodl
DeutschlandRadio Berlin 2002
Länge: 51'38
heavy tools for berlin – Klangkunst mit Baustellengeräuschen
54:59 Minuten
Im Jahr 2002 besuchte die Autorin und Medienkünstlerin Liesl Ujvary Baustellen in Berlin. Die Klänge von Bohrmaschinen und Betonmischern werden zum Ausgangspunkt einer Reflexion über gesellschaftliche Kontrolle, Wahrnehmung und das Bild des „Anderen“.
Mit einem Minidiscrecorder und einem Mikrofon durchstreifte Liesl Ujvary die Großstadt und nahm Bauarbeiten auf. Das aufgenommene Material vermischte sie mit Auszügen aus ihrem Essay „Heavy Tools“. Sprache, Geräusche und Rhythmen bilden drei Stimmen, die – mal nebeneinander, mal ineinander verflochten – einen Strom an Gedanken freisetzen. „Ich neige dazu, die herrschenden Verhältnisse zu übertreiben oder Fakten und emotionale Wahnvorstellungen zu vermischen.“ (Liesl Ujvary)
heavy tools for berlin
Liesl Ujvary wurde 1939 in Bratislava in der Slowakei geboren, aufgewachsen ist sie in Österreich. Seit 1971 lebt sie als Schriftstellerin und Medienkünstlerin in Wien. In ihrer Poesie, in Prosa, Hörspielen, Fotos und Musik befasst sie sich mit den Themenkomplexen Künstliche Intelligenz und Computerkunst.