Kripo-Azubi Zweier lernt gerade fliegen. Im Leichtflugzeug erreicht ihn die Nachricht, dass der Wirt vom „Goldenen Hecht“ ermordet wurde. Mit seinem Fluglehrer landet er vor dem Lokal und beginnt mit den Ermittlungen. Michael Brückner, 46, kam durch einen Genickbruch zu Tode. Post mortem wurde ihm der Stoßzahn einer Breitmaul-Nashornkuh durch die Brust geschlagen. Allmählich findet Zweier heraus, dass er es mit einer Schmugglerbande zu tun hat. Seit längerem werden in Europa präparierte Nashörner gestohlen und für viel Geld verkauft, Europol hat bereits die SOKO „Rhinozeros“ gebildet.