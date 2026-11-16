Horn durch Brust
Von Christian Hussel
Mit: Steffen Shorty Scheumann, Martin Seifert, Inka Löwendorf, Jörg Schüttauf, Catherine Stoyan, Anne Lebinsky, Max Urlacher, Stephan Baumecker, Udo Kroschwald, Yu Fang
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel
Komposition: Frank Merfort
Regie: Wolfgang Rindfleisch
Deutschlandradio Kultur 2015
Länge: 52‘14
Eine Wiederholung vom 08.02.2016
Horn durch Brust – Azubi Zweiers zweiter Fall
53:12 Minuten
Ein toter Wirt mit einem Nashorn-Stoßzahn in der Brust: Azubi Zweier nimmt die Ermittlungen im „Goldenen Hecht“ auf. Er entdeckt Stück für Stück, dass hinter diesem kuriosen Fall eine Schmugglerbande steckt, die europaweit agiert.
Kripo-Azubi Zweier lernt gerade fliegen. Im Leichtflugzeug erreicht ihn die Nachricht, dass der Wirt vom „Goldenen Hecht“ ermordet wurde. Mit seinem Fluglehrer landet er vor dem Lokal und beginnt mit den Ermittlungen. Michael Brückner, 46, kam durch einen Genickbruch zu Tode. Post mortem wurde ihm der Stoßzahn einer Breitmaul-Nashornkuh durch die Brust geschlagen. Allmählich findet Zweier heraus, dass er es mit einer Schmugglerbande zu tun hat. Seit längerem werden in Europa präparierte Nashörner gestohlen und für viel Geld verkauft, Europol hat bereits die SOKO „Rhinozeros“ gebildet.
Horn durch Brust
Christian Hussel, geboren 1957 in Leipzig, studierte Soziologie und Theaterwissenschaft. Er schreibt für Theater und Rundfunk, für Deutschlandradio u.a. das Krimi-Hörspiel „Tuber letalis“ (2014). Zuletzt produzierte der SWR sein Krimi-Hörspiel „Fleischfabrik“ (2019).