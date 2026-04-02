Wo kommen wir zusammen?

Thüringen Supersong
Ein Fiebertraum
Von Syndikat Gefährliche Liebschaften
Text und Regie: Nadja Sühnel und Micha Kranixfeld
Mit: Latifa Iguma, Gerhard Bause und Franz Heidrich sowie Benita Bailey, Andreas Döhler, Tommy Neuwirth und Dieter Rita Scholl
Besetzung: Andreja Andris
Musikalische Gestaltung: Tommy Neuwirth
Kompositionen: Philipp Rücker, The New Asuka, Kickpunchpow und Alessiboy
Technik Kunstfest Weimar: Konrad Behr
Ton: Jean-Boris Szymczak
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Julia Gabel und Johann Mittmann
Deutschlandfunk in Kooperation mit dem Kunstfest Weimar 2026
Länge: 56'48
Thüringen Supersong
Thüringen Supersong
Das Syndikat Gefährliche Liebschaften arbeitet seit 2013 als Kunstkollektiv in ländlichen Räumen. Sein Mitglieder-Kern besteht aus Micha Kranixfeld, Aishe Spalthoff, Silvan Stephan, Nadja Sühnel, Marleen Wolter und Felix Worpenberg. Mit Hörspielen, Ausstellungen, Festen und Spaziergängen, und immer im Austausch mit lokalen Verbündeten, entwickeln sie neue Formen des Erzählens über und aus Peripherien.