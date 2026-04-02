Wo kommen wir zusammen?

Kloß und Holle sind Thüringer Originale. Sie kennen sich schon ewig und sie verbindet eine Überzeugung: Man kann viel lernen, wenn man sich zeigt, was man gut findet. Also machen sie sich auf die Suche nach dem „Sound of Thüringen“, aller kulturellen und politischen Zerrissenheiten zum Trotz. Sie erschließen musikalische Weiten: Ob D-Pop aus Jena, Trap aus Gera, Bergmannslieder aus dem Eichsfeld, futuristischer Hardtekk oder doppelbödiger Schlager – die Melodien und Texte eröffnen Raum für Widersprüche und Widersprüchliches. In den Begegnungen klingen neue Erzählungen und Träume über ihre Regionen an. Was bedeutet ihnen die Musik, die sie machen? Welche Vielstimmigkeiten können und wollen sie herstellen? Wann ist Musik „nur“ Musik? Und wann ist sie mehr als das?