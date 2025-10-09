Iowa
Ein Ausflug nach Amerika
Nach dem Roman von Stefanie Sargnagel
Bearbeitung und Regie: Alice Elstner
Mit: Stefanie Sargnagel und Christiane Rösinger
Musik: Martin Gupper
Ton und Technik: Anna Kuncio, Jakob Kainz
Regieassistenz: Daniela Gassner
ORF/Deutschlandfunk Kultur 2025
Länge: 54’40
Ursendung bei ORF
Wiederholung vom 07.10.2025, 20.05 Uhr, Deutschlandfunk
Stefanie Sargnagel und Christiane Rösinger studieren Kultur und Klischees der amerikanischen Provinz: Willkommen in Iowa! © Ron Chapple / Thinkstock / Getty Images
56:23 Minuten
• Reisebericht • Als die Autorin Stefanie Sargnagel und die Musikerin Christiane Rösinger in der US-amerikanischen Provinz ankommen, fühlt sich das zunächst an wie alle Simpsons-Folgen gleichzeitig. Doch Iowa hält einige Überraschungen für sie bereit.
2022 tauscht die Schriftstellerin Stefanie Sargnagel widerstrebend das bequeme Wiener Sofa gegen ein Flugticket in die USA ein. In Iowa soll sie an einem College mitten im Nirgendwo Creative Writing unterrichten. In der Kleinstadt Grinnell mit ihren 8000 Einwohnern gibt es vor allem eines: endlose Maisfelder. Mit von der Partie ist Underground-Musiklegende Christiane Rösinger aus Berlin, und gemeinsam machen die beiden sich auf, dieses sogenannte Fly-Over-Country zu erkunden, über das man sprichwörtlich nur mit dem Flugzeug hinweg fliegt auf dem Weg von Küste zu Küste. Sie finden freundliche Einheimische, Riesensupermärkte, traditionelle Geschlechterrollen, unglaubliche Würstchen und ein Glas voller eingelegter Truthahnmägen. Dabei erfahren wir ebenso viel vom ländlichen Nordamerika wie von der generationenübergreifenden Freundschaft zwischen der Autorin und der Musikerin. Und wie immer verbirgt sich in den kleinsten Details auch das große Ganze.
Stefanie Sargnagel, geboren 1986, studierte Malerei in Wien, verbrachte aber mehr Zeit bei ihrem Brotjob im Callcenter. Heute arbeitet sie als freie Autorin und Cartoonistin, schreibt Texte auf Social Media, Theaterstücke und Prosa.