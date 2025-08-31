„Eine schrieb, sie war für jeden etwas anderes. Einer schrieb, sie war wie eine Schwester für mich. Einer sagt, man solle sie in Ruhe lassen.“ Eine Autorin sitzt an ihrem Arbeitsplatz und überlegt. Behutsam nähert sie sich ihren eigenen Worten. Doch sie ist nicht allein, gemeinsam mit einer ihr Gedanken einflüsternden Stimme schreibt sie einen Nachruf auf Friederike Mayröcker. Die vielfach ausgezeichnete Dichterin vereinigte auf ihre ganz eigene Weise Existentielles und Experimentelles in ihrer Kunst. So spricht und schreibt die Autorin im Hörspiel: „Ich war nie wortloser, als in ihrer Gegenwart. Bin Stoff gewesen, oft etwas Buntes, worauf sie anspielte. War Schmuck in ihrer Anwesenheit. Ab und zu in den Mantel geholfen. Ihre Ketten, Turnschuhe dazu. Während ich, war Blume vielleicht, eine Lilie, zur Lesung mitgebracht. Duftüberbordend im Lesungsraum. Wollte versinken, in Vorhangstoff, unsichtbare Tinte werden.“

Die Autorin Frieda Paris. © Annabelle-Theresa Kuhm

Herzbefellt, ein Nachrufen

Von Frieda Paris

Komposition und Regie: Ulrike Haage

Mit: Lisa Hrdina und Marina Frenk

Ton: Martin Offik

Deutschlandfunk Kultur 2022

Länge: 30'00

Gertrude Stein hat die Luft gemalt

Von Friederike Mayröcker

Deutschlandfunk/ORF 2005

Länge: 48'41

Frieda Paris, geboren 1986 in Ulm, lebt in Wien. Studium der Theater-, Film- und Medienwissenschaft in Wien und Paris und Studium der Sprachkunst in Wien. 2016 START-Stipendiatin des Bundeskanzleramtes Wien. Schreibt Lyrik, Erzählungen und Hörspiele. Für Deutschlandfunk Kultur „Ruhepuls, Rom“ (2018). Ulrike Haage, geboren in Kassel, arbeitet an der Schnittstelle von Jazz, Avantgarde, klassischer Musik und Literatur. Neben ihrer Arbeit als Komponistin, Autorin und Regisseurin von preisgekrönten Hörspielen, schreibt sie Filmmusik und ist als Solopianistin und Scriptautorin tätig. Für ihr Hörspiel Werk wird sie 2022 mit dem Günther-Eich-Preis ausgezeichnet. Sie lebt in Berlin.

Produktionsfotos Bei der Hörspielproduktion. Abgebildet (v.lks.): Lisa Hrdina, Martin Offik und Ulrike Haage. © Stefanie Heim Bei der Produktion. Abgebildet: Marina Frenk © Stefanie Heim Bei der Hörspielproduktion. Abgebildet: Martin Offik © Stefanie Heim Ulrike Haage im Regieraum (vorne rechts) © Stefanie Heim Ulrike Haage © Stefanie Heim

Kommentar zu HERZBEFELLT, ein Nachrufen

von Frieda Paris

Es beginnt mit einem Kuckuck. Oder wie noch sei es möglich der Königin der Poesie [1], wie sie in einer Jubelschrift genannt wird, nachzurufen? Sollte man die Verstorbene nicht einfach sanft in Ruhe lassen? Und wie soll ich sie nennen?

FM, Fritzi? Ich nannte die Autorin bei ihrem Vornamen, Friederike, stolpere noch immer über meinen. Keinesfalls Frau Mayröcker, Frau Mayröcker. Ich hasse dieses >>Frau Mayröcker<<[2]. Stattdessen gebührt ihr, den ganzen Namen zu sagen oder singend:

Für Friederike Mayröcker

Aus meiner Feder Text mit Taube und Kuckuck. Kein Requiem, das wäre ein Übertritt, Liebenden vorbehalten (wenngleich ich mich im Leben so bezeichne), den Angehörigen, denen ich am Grab mein leises Beileid aussprach und an dieser Stelle nochmals, ein Innehalten

Herzbefelltes zwischen Bewunderung und Werkbefassung, immer hat mich Friederike Mayröckers Werk erfasst und versetzt, in Rausch und Schreiblust. In unseren Begegnungen lag etwas friedfertiges, Friederiken-innewohnend.

Was ich von Friederike Mayröckers Lektüre gelernt habe: als Autorin dem Material zu trauen, Benennung, zitathafte Montage, ein Netz aus Anrufungen weben, entgegen einer bloßen Narrativität und gleichzeitig entgegen dem Vorwurf Tagebuch zu schreiben. So entsteht auch durch Mayröckers Art der Übernahme fremder Elemente eine eigene Welt.[3]: Dass sich Zärtlichkeit und radikal nicht ausschließen müssen im Schreiben, schonungslos, verletzlich zum äußersten[4] einem öffentlichen Lieben[5] gleich.

Die Schöpferin jener poetischen Welten wird in großer Vielfalt vermisst, sie war für jeden etwas anderes.[6] Ihr Lächeln, dieses Lachen nämlich im Ohr, von dem nicht nur ich hingerissen glaubte: Dass es nie altere! Ihr zärtlicher Imperativ, briefgerichtet, ich solle immer weiterschreiben, dann würde ich im FIEBER bleiben.

Und ganz richtig, wir müssen uns anstrengen [7] Friederike Mayröcker WEITER und HINwendend zu lesen und zu verlegen[8]. Dem Tod der Dichter:innen müssen die Lesenden entschieden entgegen treten!

Friederike Mayröcker hat uns ein nobelpreiswürdiges Werk geschenkt - die Jury hat diese Chance vertan. Sie zu lesen bedeutet die Welt im nötigen TROST zu halten, eine der wichtigen Voraussetzungen für einen friedlichen Widerstand der Wörter.

Ruhe sanft liebe Friederike Mayröcker - Danke für jedes Wort - wünsche Dir WOLKENBÄNKCHEN

Für Arbeit, Austausch und Inspiration zu HERZBEFELLT danke ich Hedy Jank, der ich dieses Hörspiel widme, Ulrike Haage, Gerhild Steinbuch, Raoul Eisele sowie Christine Grimm. Edith Schreiber für die Genehmigung der Zitate aus dem unveröffentlichten Briefmaterial.

