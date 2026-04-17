Mein Männerbild kriselt – und jetzt?! (2/2)
Sexarbeit, Feminismus und Frauenwahl
Von Luisa von "Geliebte auf Zeit"
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Gunther Rose und Christoph Schuhmacher
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2026
2: Mein Männerbild kriselt – und jetzt?!
Für den Job als Escort sehr von Vorteil: Wenn man Männer mag. Selbst, wenn's manchmal schwerfällt © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Sexarbeit, Feminismus und Frauenwahl
18:44 Minuten
Kann man Männer zu besseren Menschen machen, indem man mit ihnen Sex hat?
Vielleicht hast du einfach sehr viel Verständnis für Männer, vermutet eine Freundin. Vielleicht sollte ich mich auch dafür bezahlen lassen, dass ich mir die Probleme von Männern anhöre, sagt die Mitbewohnerin. Aber vielleicht bringt dich dein Job persönlich weiter, glaubt ein Kunde. Und einen anderen Kunden versucht Luisa sogar dazu zu bringen, sich feministischer zu verhalten, damit es bei ihm auch endlich mal mit einer festen Beziehung klappt.
Auch wenn sie dabei fast verzweifelt und bei ihrer Arbeit in den einen oder anderen Abgrund blickt - am Ende zieht Luisa ein überraschendes Resumé: Irgendwie liebt sie Männer ja auch.
Mein Männerbild kriselt – und jetzt?! (2/2)
Die Kunststudentin Luisa arbeitet als Escort. Sie lebt in Hamburg und betreibt mit ihrer besten Freundin Lenia Soley den Podcast "Geliebte auf Zeit".