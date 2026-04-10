Long Covid - und jetzt?! (3/4)
Episode 3: Abschied, Systemversagen und Schmerzmanagement
Von Sebastian Meissner
Deutschlandfunk 2025
Regie: der Autor
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp
Wiederholung am 14.04.2026, Deutschlandfunk Kultur
3: Long Covid - und jetzt?!
LONG COVID: Schlecht schlafen und ständig müde sein zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Abschied, Systemversagen und Schmerzmanagement
24:05 Minuten
Sebastian lebt mit ME/CFS – einer Krankheit, die viele als Long Covid kennen und gegen die bislang kaum etwas hilft.
Matthias berichtet davon, wie er seine an ME/CFS erkrankte Lebenspartnerin bis zu ihrem Tod begleitet hat und warum er vom bestehenden Versorgungssystem tief enttäuscht ist.
Long Covid - und jetzt?! (3/4)
Sebastian Meissner, geboren 1969 in Częstochowa (PL), studierte Pädagogik und Soziologie. Er schreibt Features und Hörspiele, ist Regisseur und Komponist, realisiert Bühnenproduktionen, Filmsoundtracks und Klanginstallationen. Radiostücke u. a.: „Vodou-Ikone – Die schwarze Madonna von Częstochowa zwischen Polen und Haiti“ (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2017), „Ukropolis“ (WDR 2023), „Vater Unser - Otto Muehl und der Umgang mit Täterkunst” (2023).