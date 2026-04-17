1: Mein Männerbild kriselt – und jetzt?!

Luisa finanziert ihr Kunststudium mit Sexarbeit. Eigentlich kein Problem. Doch seit sie sich vermehrt mit Feminismus beschäftigt, kommen ihr manchmal Zweifel, ob sie das Verhalten einiger Männer so unkommentiert hinnehmen sollte.

Kann man Männer zu besseren Menschen machen, indem man mit Ihnen schläft? Wer sind "die Männer" eigentlich und warum sind sie so wie sie sind?

Im Freundeskreis, in der Familie, gemeinsam mit ihren Kunden - wir begleiten die Spurensuche einer jungen Frau, die sich selbst als "hoffnungslos naiv" bezeichnet.

Mein Männerbild kriselt – und jetzt?! (1/1)

Escort, Naivität und Nähe

Von Luisa von "Geliebte auf Zeit"



Regie: die Autorin

Ton und Technik: Gunther Rose und Christoph Schuhmacher

Redaktion: Tina Klopp

Deutschlandfunk 2026



Wiederholung am 21.04.2026, Deutschlandfunk Kultur, 22.05 Uhr