1: Mein Männerbild kriselt – und jetzt?!

Escort, Naivität und Nähe

37:20 Minuten
Skizze von zwei nebeneinanderstehenden Gesichtsprofilien, einander zugewabdt, das linke wird von zwei Händen gestützt, das rechte sieht so als, als würde etwas davon abbröckeln
Für den Job als Escort sehr von Vorteil: Wenn man Männer mag. Selbst, wenn's manchmal schwerfällt. © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Luisa von "Geliebte auf Zeit" |
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Kann man Männer zu besseren Menschen machen, indem man mit ihnen Sex hat?
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Luisa finanziert ihr Kunststudium mit Sexarbeit. Eigentlich kein Problem. Doch seit sie sich vermehrt mit Feminismus beschäftigt, kommen ihr manchmal Zweifel, ob sie das Verhalten einiger Männer so unkommentiert hinnehmen sollte.  
Kann man Männer zu besseren Menschen machen, indem man mit Ihnen schläft? Wer sind "die Männer" eigentlich und warum sind sie so wie sie sind?
Im Freundeskreis, in der Familie, gemeinsam mit ihren Kunden - wir begleiten die Spurensuche einer jungen Frau, die sich selbst als "hoffnungslos naiv" bezeichnet. 

Mein Männerbild kriselt – und jetzt?! (1/1)
Escort, Naivität und Nähe
Von Luisa von "Geliebte auf Zeit"

Regie: die Autorin
Ton und Technik: Gunther Rose und Christoph Schuhmacher
Redaktion: Tina Klopp
Deutschlandfunk 2026

Wiederholung am 21.04.2026, Deutschlandfunk Kultur, 22.05 Uhr

Die Kunststudentin Luisa arbeitet als Escort. Sie lebt in Hamburg und betreibt mit ihrer besten Freundin Lenia Soley den Podcast "Geliebte auf Zeit".

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