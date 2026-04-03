3: Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?!

Julia testet, ob sie nach 17 Jahren Beziehung noch mal sozusagen auf den Markt will – oder ob der Markt längst ein anderer ist. Mit ihrem Psychologenfreund Dennis seziert sie den Männerjahrgang 40+: vergeben, traumatisiert in Trennung oder schon immer allein – und fast alle tragen Bauch, entweder körperlich oder mental. Statt großer Romantikstrategie gibt’s einen Live-Beta-Test: Dennis pitcht sie auf einem Dating-Event. Vielleicht ein jüngerer Freund, vielleicht ein neues Tinder-Profil mit Angel-Foto, oder gleich der Vaginallaser – Julia ist hin und her geworfen zwischen Beziehungsbiografie und Beckenboden-Panik.