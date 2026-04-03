3: Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?!

Midlife Dating, mentaler Bierbauch und Vaginallaser

25:17 Minuten
Skizze einer Person, die sich auf Zehenspitzen vornüberbeugt, man sieht nur die Turnschuhe und den Kopf
Wechselmodell: Freiheit und Vermissen zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Von Julia Keller |
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Wenn die Kinder beim Vater sind, hat Julia Keller endlich Zeit für sich – und merkt, dass genau das das Problem ist.
Cover zum Podcast "Feature": Die Schatten von drei Personen auf geschlossenen Fensterläden
Aus dem PodcastFeature
Julia testet, ob sie nach 17 Jahren Beziehung noch mal sozusagen auf den Markt will – oder ob der Markt längst ein anderer ist. Mit ihrem Psychologenfreund Dennis seziert sie den Männerjahrgang 40+: vergeben, traumatisiert in Trennung oder schon immer allein – und fast alle tragen Bauch, entweder körperlich oder mental. Statt großer Romantikstrategie gibt’s einen Live-Beta-Test: Dennis pitcht sie auf einem Dating-Event. Vielleicht ein jüngerer Freund, vielleicht ein neues Tinder-Profil mit Angel-Foto, oder gleich der Vaginallaser – Julia ist hin und her geworfen zwischen Beziehungsbiografie und Beckenboden-Panik.
Beim Kuchen mit Schauspielkollege Julian landet sie bei der eigentlichen Frage: Wo wartet in diesem Leben überhaupt noch eine Karriere – und will und kann sie da wirklich nochmal rein?
Ein Date mit der Lebensmitte: lustig, schamlos ehrlich und unangenehm nah an ihren eigenen Ausreden.

Ich führe ein Doppelleben - und jetzt?! (3/4)
Midlife Dating, mentaler Bierbauch und Vaginallaser
Von Julia Keller
Deutschlandfunk 2026
Regie: die Autorin
Ton und Technik: Hendrik Manook
Redaktion: Tina Klopp

Wiederholung am 07.04.2026, 22.05 Uhr, Deutschlandfunk Kultur

Julia Keller, geboren 1980 in Erding, lebt in Köln. Sie ist Filmemacherin und Autorin, studierte Film an der Kunsthochschule für Medien in Köln, wurde ausgezeichnet u.a. mit dem Förderpreis Schnitt des Deutschen Kamerapreises und dem Orka Award 2024 für ihren Kinderfilm “Lampie”, nahm an internationalen Writers’ Labs und Förderprogrammen teil – darunter dem audience:first lab, dem European Writers Desk und The OWL Athens. Sie arbeitet an filmischen Stoffen zwischen Intimität und Systemkritik – immer auf der Suche nach Geschichten, in denen das Persönliche politisch wird.

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