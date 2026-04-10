Long Covid - und jetzt?! (4/4)
Episode 4: Rollator, Jubiläum und frühe Literaturspuren
Von Sebastian Meissner
Deutschlandfunk 2025
Regie: der Autor
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion: Tina Klopp
Wiederholung am 14.04.2026, Deutschlandfunk Kultur
4: Long Covid - und jetzt?!
LONG COVID: Schlecht schlafen und ständig müde sein zugleich © Deutschlandradio/Ingrid Wenzel
Rollator, Jubiläum und frühe Literaturspuren
30:41 Minuten
Sebastian lebt mit ME/CFS – einer Krankheit, die viele als Long Covid kennen und gegen die bislang kaum etwas hilft.
Sebastian und Anja erproben eine ungewöhnliche Behandlungsmethode, während Veit literarische Klassiker nach frühen Beschreibungen der Krankheit durchforstet. Seit über fünf Jahren leben sie mit ME/CFS – wie sieht der Blick auf ihre Zukunft aus?
Long Covid - und jetzt?! (4/4)
Sebastian Meissner, geboren 1969 in Częstochowa (PL), studierte Pädagogik und Soziologie. Er schreibt Features und Hörspiele, ist Regisseur und Komponist, realisiert Bühnenproduktionen, Filmsoundtracks und Klanginstallationen. Radiostücke u. a.: „Vodou-Ikone – Die schwarze Madonna von Częstochowa zwischen Polen und Haiti“ (Deutschlandfunk Kultur/WDR 2017), „Ukropolis“ (WDR 2023), „Vater Unser - Otto Muehl und der Umgang mit Täterkunst” (2023).