Ein Zeitungsartikel machte ihn 1991 auf die Bücher aufmerksam, die niemand mehr wollte. „Bücher gehören nicht auf den Müll“, befand er und organisierte die Überbringung von 200 Tonnen beschriebenem Papier nach Westdeutschland.

In einem ehemaligen Kloster ist so eine Fundgrube für Literaturenthusiasten entstanden. Und auch das Bundesverfassungsgericht soll sich schon Handbücher zum DDR-Strafrecht besorgt haben, weil sie sonst nirgends mehr zu finden waren.