Ein Archiv ostdeutscher Literatur
Die Bücherburg in Niedersachsen
von Maria Antonia Schmidt
Ton und Technik: Die Autorin
Redaktion/Dramaturgie: Anna Seibt
Deutschlandfunk 2018
Länge: 41'48
Ein westdeutscher Pfarrer und sein DDR-Bücherschatz
43:46 Minuten
Wer in die Bücherburg in Katlenburg kommt, tritt in eine Welt aus Papier ein. Rund eine Million Bücher lagern hier Viele der Bücher sind in der DDR geschrieben worden. Pfarrer Martin Weskott hat sie vor der Zerstörung bewahrt.
Ein Zeitungsartikel machte ihn 1991 auf die Bücher aufmerksam, die niemand mehr wollte. „Bücher gehören nicht auf den Müll“, befand er und organisierte die Überbringung von 200 Tonnen beschriebenem Papier nach Westdeutschland.
In einem ehemaligen Kloster ist so eine Fundgrube für Literaturenthusiasten entstanden. Und auch das Bundesverfassungsgericht soll sich schon Handbücher zum DDR-Strafrecht besorgt haben, weil sie sonst nirgends mehr zu finden waren.
In einem ehemaligen Kloster ist so eine Fundgrube für Literaturenthusiasten entstanden. Und auch das Bundesverfassungsgericht soll sich schon Handbücher zum DDR-Strafrecht besorgt haben, weil sie sonst nirgends mehr zu finden waren.
Ein Archiv ostdeutscher Literatur
Maria Antonia Smalley (geb. Schmidt) studierte experimentelles Radio in Weimar und wurde 2017 mit dem Medienkunstpreis der Bauhaus-Universität für ihr Radiofeature und die Klanginstallation Tardigrada ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet in Weimar.