    Unsterblich: Die Klonpferde 2/6

    Der Ölinvestor

    31:18 Minuten
    In der Nahaufnahme eines Pferdeauges spiegelt sich das Bild eines blauen DNA-Strangs vor dunklem Hintergrund.
    Der Ölinvestor © gettyimages / Mint Images; IMAGO / AFLO
    Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung |
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    Alan Meeker ist Ölinvestor, Polospieler und Diabetiker. Durch einen Tipp der Frau eines ehemaligen Diktators kommt er auf die Idee, Organe zu klonen und steigt in die Biotech-Branche ein. Dann trifft er Adolfo Cambiaso.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Meeker verspricht Cambiaso, sein totes Lieblingspferd zurückzuholen. Er selbst will seine Bauchspeicheldrüse klonen, um seinen Diabetes zu heilen. Die beiden Männer haben eine gemeinsame Vision: Sie wollen Pferde-Klonen zu einem lukrativen Business machen. Doch Cambiaso weiß nicht, wer wirklich seine Pferde klont.

    Unsterblich: Die Klonpferde (2/6)
    Der Ölinvestor

    Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Ton und Technik: Alexander Brennecke & Jan Fraune
    Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
    Deutschlandfunk 2026

    Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin. 

    Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.  

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