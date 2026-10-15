Unsterblich: Die Klonpferde (2/6)
Der Ölinvestor
Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Ton und Technik: Alexander Brennecke & Jan Fraune
Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Der Ölinvestor
31:18 Minuten
Alan Meeker ist Ölinvestor, Polospieler und Diabetiker. Durch einen Tipp der Frau eines ehemaligen Diktators kommt er auf die Idee, Organe zu klonen und steigt in die Biotech-Branche ein. Dann trifft er Adolfo Cambiaso.
Meeker verspricht Cambiaso, sein totes Lieblingspferd zurückzuholen. Er selbst will seine Bauchspeicheldrüse klonen, um seinen Diabetes zu heilen. Die beiden Männer haben eine gemeinsame Vision: Sie wollen Pferde-Klonen zu einem lukrativen Business machen. Doch Cambiaso weiß nicht, wer wirklich seine Pferde klont.
Unsterblich: Die Klonpferde (2/6)
Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.