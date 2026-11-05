Unsterblich: Die Klonpferde (5/6)

Alan Meeker reist auf die Bahamas, denn er braucht Geld. Mit einem geheimen Plan setzt er das Vertrauen von Cambiaso aufs Spiel. Gemeinsam mit Adrian Mutto sucht er nach einer Heilung seiner Krankheit. Auf der ganzen Welt wird an der Transplantation von Schweine-Organen geforscht. Es kommt zum Dammbruch:

Der Wissenschaftler He Jiankui hat die Genschere bei menschlichen Embryonen eingesetzt. Auch er hat die Hoffnung, Krankheiten zu heilen. Die Welt ist schockiert. Denn das ist nicht ohne Risiko.

