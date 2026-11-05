Unsterblich: Die Klonpferde (5/6)
Der Verrat
Von: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Jan Fraune
Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Der Verrat
34:24 Minuten
Alan Meeker schließt auf der Superyacht eines russischen Milliardärs einen Deal ab, der alles verändert. Gleichzeitig hofft er weiter, seinen Diabetes zu heilen. Dann die Nachricht: Die Genschere wurde erstmals bei menschlichen Embryonen eingesetzt.
Alan Meeker reist auf die Bahamas, denn er braucht Geld. Mit einem geheimen Plan setzt er das Vertrauen von Cambiaso aufs Spiel. Gemeinsam mit Adrian Mutto sucht er nach einer Heilung seiner Krankheit. Auf der ganzen Welt wird an der Transplantation von Schweine-Organen geforscht. Es kommt zum Dammbruch:
Der Wissenschaftler He Jiankui hat die Genschere bei menschlichen Embryonen eingesetzt. Auch er hat die Hoffnung, Krankheiten zu heilen. Die Welt ist schockiert. Denn das ist nicht ohne Risiko.
Der Wissenschaftler He Jiankui hat die Genschere bei menschlichen Embryonen eingesetzt. Auch er hat die Hoffnung, Krankheiten zu heilen. Die Welt ist schockiert. Denn das ist nicht ohne Risiko.
Unsterblich: Die Klonpferde (5/6)
Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.