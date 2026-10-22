    Unsterblich: Die Klonpferde 3/6

    Die Klonfabrik

    34:25 Minuten
    In der Nahaufnahme eines Pferdeauges spiegelt sich das Bild einer Frau in weißem Kittel. Sie steht in einem Labor.
    Die Klonfabrik © gettyimages / Mint Images; Jonatan Geller-Hartung
    Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung |
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    2010 wird zum ersten Mal ein Klon des wohl berühmtesten Polopferdes der Welt versteigert. Adolfo Cambiaso und Alan Meeker wittern ein großes Geschäft. Schnell merken sie: Das Pferd hätten sie nie verkaufen sollen.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Das geklonte Pferd erzielt bei der Auktion einen astronomischen Preis. Cambiaso und Meeker beginnen in Argentinien die besten Polopferde in Serie zu klonen und bauen dazu ein eigenes Labor auf.
    Doch bis sie gesunde Fohlen produzieren, sind eine Menge Embryonen und Leihstuten nötig. Viele Versuche scheitern. Das Klonen wird zum großen Geschäft auf Kosten der Tiere.

    Unsterblich: Die Klonpferde (3/6)
    Die Klonfabrik

    Von: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Regie: Kilian Mazurek & Jonatan Geller-Hartung
    Ton und Technik: Alexander Brennecke & Jan Fraune
    Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
    Deutschlandfunk 2026

    Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin. 

    Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.  

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