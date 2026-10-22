Unsterblich: Die Klonpferde (3/6)
Die Klonfabrik
Von: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Regie: Kilian Mazurek & Jonatan Geller-Hartung
Ton und Technik: Alexander Brennecke & Jan Fraune
Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Die Klonfabrik
34:25 Minuten
2010 wird zum ersten Mal ein Klon des wohl berühmtesten Polopferdes der Welt versteigert. Adolfo Cambiaso und Alan Meeker wittern ein großes Geschäft. Schnell merken sie: Das Pferd hätten sie nie verkaufen sollen.
Das geklonte Pferd erzielt bei der Auktion einen astronomischen Preis. Cambiaso und Meeker beginnen in Argentinien die besten Polopferde in Serie zu klonen und bauen dazu ein eigenes Labor auf.
Doch bis sie gesunde Fohlen produzieren, sind eine Menge Embryonen und Leihstuten nötig. Viele Versuche scheitern. Das Klonen wird zum großen Geschäft auf Kosten der Tiere.
Unsterblich: Die Klonpferde (3/6)
Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.