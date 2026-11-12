Unsterblich: Die Klonpferde (6/6)
Das Erbe
Von: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Jan Fraune
Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Das Erbe
37:10 Minuten
Adolfo Cambiaso und Alan Meeker treffen sich vor Gericht wieder. Das Klonen von Haustieren boomt und in Argentinien arbeitet Kheiron weiter am genetisch optimierten Polopferd. Haben die beiden Männer die Büchse der Pandora geöffnet?
Adolfo Cambiaso will jeden Klon, jeden Embryo und jede Zelle von Cuartetera zurück. Es kommt zu dem spektakulärsten Gerichtsprozess der Polowelt. ViaGen klont Hunde für Promis wie Paris Hilton und macht das kommerzielle Klonen von Haustieren salonfähig. In Argentinien werden die ersten genetisch veränderten Polopferde geboren. Wohin führt uns die Zukunft der Gentechnik?
Unsterblich: Die Klonpferde (6/6)
Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.