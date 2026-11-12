    Unsterblich: Die Klonpferde 6/6

    Das Erbe

    37:10 Minuten
    In der Nahaufnahme eines Pferdeauges spiegelt sich das Bild eines Auktionshammers, der von einem Mann in schwarzem Anzug gehalten wird.
    Das Erbe © gettyimages / Mint Images; IMAGO / Funke Foto Services
    Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung |
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    Adolfo Cambiaso und Alan Meeker treffen sich vor Gericht wieder. Das Klonen von Haustieren boomt und in Argentinien arbeitet Kheiron weiter am genetisch optimierten Polopferd. Haben die beiden Männer die Büchse der Pandora geöffnet?
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Adolfo Cambiaso will jeden Klon, jeden Embryo und jede Zelle von Cuartetera zurück. Es kommt zu dem spektakulärsten Gerichtsprozess der Polowelt. ViaGen klont Hunde für Promis wie Paris Hilton und macht das kommerzielle Klonen von Haustieren salonfähig. In Argentinien werden die ersten genetisch veränderten Polopferde geboren. Wohin führt uns die Zukunft der Gentechnik?

    Unsterblich: Die Klonpferde (6/6)
    Das Erbe

    Von: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Ton und Technik: Alexander Brennecke und Jan Fraune
    Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
    Deutschlandfunk 2026

    Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin. 

    Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.  

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