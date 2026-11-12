Unsterblich: Die Klonpferde (6/6)

Adolfo Cambiaso will jeden Klon, jeden Embryo und jede Zelle von Cuartetera zurück. Es kommt zu dem spektakulärsten Gerichtsprozess der Polowelt. ViaGen klont Hunde für Promis wie Paris Hilton und macht das kommerzielle Klonen von Haustieren salonfähig. In Argentinien werden die ersten genetisch veränderten Polopferde geboren. Wohin führt uns die Zukunft der Gentechnik?