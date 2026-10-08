    Unsterblich: Die Klonpferde 1/6

    Der Posterboy

    33:42 Minuten
    In der Nahaufnahme eines Pferdeauges spiegelt sich das Bild des Polospielers Adolfo Cambiaso. Er sitzt auf einem Pferd und hält einen Poloschläger in der Hand.
    Der Posterboy © gettyimages / Mint Images; IMAGO / imagebroker
    Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung |
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    Adolfo Cambiaso ist der beste Polospieler der Welt. Als sein Lieblingshengst eingeschläfert werden muss, lässt er Hautzellen des Pferdes einfrieren – denn eines Tages will er ihn wieder zum Leben erwecken.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Adolfo Cambiaso erinnert sich an Dolly, das erste geklonte Schaf. Er will seinen verstorbenen Hengst eines Tages klonen. In seiner Heimat Argentinien halten ihn alle für verrückt. Aber Cambiaso gilt als Rebell, als der Querkopf des Polosports. Aus dem toten Tier lässt er ein Stück Haut entnehmen und in der Universität Buenos Aires einfrieren… 

    Unsterblich: Die Klonpferde (1/6)
    Der Posterboy

    Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
    Ton und Technik: Alexander Brennecke und Jan Fraune
    Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
    Deutschlandfunk 2026

    Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin. 

    Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.  

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