Unsterblich: Die Klonpferde (1/6)

Adolfo Cambiaso erinnert sich an Dolly, das erste geklonte Schaf. Er will seinen verstorbenen Hengst eines Tages klonen. In seiner Heimat Argentinien halten ihn alle für verrückt. Aber Cambiaso gilt als Rebell, als der Querkopf des Polosports. Aus dem toten Tier lässt er ein Stück Haut entnehmen und in der Universität Buenos Aires einfrieren…