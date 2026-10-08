Unsterblich: Die Klonpferde (1/6)
Der Posterboy
Von Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Ton und Technik: Alexander Brennecke und Jan Fraune
Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Der Posterboy
33:42 Minuten
Adolfo Cambiaso ist der beste Polospieler der Welt. Als sein Lieblingshengst eingeschläfert werden muss, lässt er Hautzellen des Pferdes einfrieren – denn eines Tages will er ihn wieder zum Leben erwecken.
Adolfo Cambiaso erinnert sich an Dolly, das erste geklonte Schaf. Er will seinen verstorbenen Hengst eines Tages klonen. In seiner Heimat Argentinien halten ihn alle für verrückt. Aber Cambiaso gilt als Rebell, als der Querkopf des Polosports. Aus dem toten Tier lässt er ein Stück Haut entnehmen und in der Universität Buenos Aires einfrieren…
Unsterblich: Die Klonpferde (1/6)
Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.