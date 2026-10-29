Unsterblich: Die Klonpferde (4/6)

Adolfo Cambiaso hat mittlerweile Dutzende Klone seiner besten Stute. Aber wie ähnlich sind die Kopien dem Original? Sind sie ihr Geld wert? Werden sie genauso gut im Polo sein? Cambiaso will den Beweis liefern und spielt ein Finale auf sechsmal der gleichen Stute. Der Handel mit den Pferden wird in der exklusiven Polowelt zu einem Millionengeschäft. Die Biotech-Firma Kheiron geht noch einen Schritt weiter: Sie will die Gene von Pferden verändern und optimieren. Und das ist selbst Cambiaso zu viel.