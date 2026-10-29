Unsterblich: Die Klonpferde (4/6)
Das Superpferd
Von: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Regie: Kilian Mazurek und Jonatan Geller-Hartung
Ton und Technik: Alexander Brennecke & Jan Fraune
Redaktion/Dramaturgie: Wolfgang Schiller und Lisa Steck
Deutschlandfunk 2026
Das Superpferd
35:44 Minuten
Können Klone Erinnerungen und Ängste aus einem früheren Leben haben? Cambiaso will im wichtigsten Polofinale zeigen, wie gut seine Klone wirklich sind. Eine Firma will einen Schritt weiter gehen und ein genetisch optimiertes Superpferd erschaffen.
Adolfo Cambiaso hat mittlerweile Dutzende Klone seiner besten Stute. Aber wie ähnlich sind die Kopien dem Original? Sind sie ihr Geld wert? Werden sie genauso gut im Polo sein? Cambiaso will den Beweis liefern und spielt ein Finale auf sechsmal der gleichen Stute. Der Handel mit den Pferden wird in der exklusiven Polowelt zu einem Millionengeschäft. Die Biotech-Firma Kheiron geht noch einen Schritt weiter: Sie will die Gene von Pferden verändern und optimieren. Und das ist selbst Cambiaso zu viel.
Unsterblich: Die Klonpferde (4/6)
Kilian Mazurek ist freier Journalist in Berlin. Er hat einen Master of Economics der Humboldt-Universität zu Berlin.
Jonatan Geller-Hartung ist freier Dokumentarfilmer in Berlin. Er ist Absolvent der Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF.