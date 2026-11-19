"Genossin Rosi" - Ein Theaterschiff tourt durch Ostdeutschland
Von Judith Geffert
Regie: Anna Seibt
Ton und Technik: Gunther Rose
Redaktion/Dramaturgie: Anna Seibt
Deutschlandfunk 2019
"Genossin Rosi" - Ein Theaterschiff tourt durch Ostdeutschland
Die Crew der Theatergenossenschaft „Traumschüff“ tourt im Sommer 2019 auf Elbe, Havel und Müritz von Kleinstadt zu Kleinstadt. Ihr Stück zum Treuhandskandal basiert auf Gesprächen mit den Menschen aus der Region.
Zuerst gab es den Wunsch, Theater für den ländlichen Raum zu machen. Dann kam der Katamaran „Genossin Rosi“. Im Sommer 2019 fährt der in einem großen Bogen um Berlin herum, vorbei an 24 Städten und durch drei Bundesländer hindurch. Hier kommen die Theaterleute mit ihrem Publikum in Kontakt, tauschen sich über Erlebnisse während der Wendezeit aus und über das Gefühl, dass ostdeutsche Erfahrungen kaum Platz in der gesamtdeutschen Geschichtserzählung haben.
"Genossin Rosi" - Ein Theaterschiff tourt durch Ostdeutschland
Judith Geffert, geboren 1989 in Magdeburg, ist freie Radio-Autor*in. Sie studierte Literatur- und Theaterwissenschaft, sowie Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas in Berlin und Frankfurt (Oder). Ihre Arbeit bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Journalismus, Wissenschaft und Kunst.