Zuerst gab es den Wunsch, Theater für den ländlichen Raum zu machen. Dann kam der Katamaran „Genossin Rosi“. Im Sommer 2019 fährt der in einem großen Bogen um Berlin herum, vorbei an 24 Städten und durch drei Bundesländer hindurch. Hier kommen die Theaterleute mit ihrem Publikum in Kontakt, tauschen sich über Erlebnisse während der Wendezeit aus und über das Gefühl, dass ostdeutsche Erfahrungen kaum Platz in der gesamtdeutschen Geschichtserzählung haben.