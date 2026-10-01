Sturm auf Berlin
Der Reichsbürger-Prozess (6/6)
Von Marie Schwesinger
Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
Regie: Eva Solloch
Redaktion: Anna Seibt
Produktion: Deutschlandfunk 2026
Sturm auf Berlin
34:14 Minuten
Was passierte in den Tagen vor den Festnahmen? Der Tod der Queen sorgt für reichlich Aufregung innerhalb der Gruppe, die sehnlichst auf den Tag X wartet.
Im Herbst 2022, kurz nachdem die Queen gestorben ist, wartet die Gruppe auf das Eingreifen der Allianz und auch auf den Systemsturz. Doch es kommt zur Verhaftung. Ist damit die vermutete Putsch-Gefahr gebannt oder war das nur die Spitze des Eisbergs?
Marie Schwesinger hört sich im Gerichtssaal um, welche Eindrücke das Publikum nach gut zwei Jahren laufender Verhandlung gewonnen hat und fragt sich, wie es jetzt weitergeht.
Sturm auf Berlin
Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.