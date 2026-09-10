Im Innern des Systems
Der Reichsbürger-Prozess (3/6)
Von Marie Schwesinger
Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
Regie: Eva Solloch
Redaktion: Anna Seibt
Produktion: Deutschlandfunk 2026
Im Innern des Systems
31:58 Minuten
Unter den Hauptangeklagten ist auch eine ehemalige Richterin und AfD-Bundestagsabgeordnete, die die Ex-Soldaten durch den Bundestag geführt hat. Was wollten sie da?
War die Bundestags-Führung, die Birgit Malsack-Winkemann organisiert hat, nur ein touristischer Besuch oder hat die Gruppe staatliche Infrastruktur ausgespäht? Anhand der Anklageschrift rekonstruieren wir die mutmaßlichen Pläne für eine autoritäre Neuordnung nach dem Staatsstreich.
Und was hat es mit der Allianz auf sich, einer geheimen Armee, von der mehrere Angeklagte sprechen?
Im Innern des Systems
Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.