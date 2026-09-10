    Der Reichsbürger-Prozess (3/6)

    Im Innern des Systems

    31:58 Minuten
    Das Foto eines Gerichtssaals, in den ein Angeklagter geführt wird, darüber der Schriftzug "Rechtsextreme vor Gericht"
    Der Reichsbürger-Prozess © imago /Jan Huebner
    Von Marie Schwesinger |
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    Unter den Hauptangeklagten ist auch eine ehemalige Richterin und AfD-Bundestagsabgeordnete, die die Ex-Soldaten durch den Bundestag geführt hat. Was wollten sie da?
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    War die Bundestags-Führung, die Birgit Malsack-Winkemann organisiert hat, nur ein touristischer Besuch oder hat die Gruppe staatliche Infrastruktur ausgespäht? Anhand der Anklageschrift rekonstruieren wir die mutmaßlichen Pläne für eine autoritäre Neuordnung nach dem Staatsstreich.
    Und was hat es mit der Allianz auf sich, einer geheimen Armee, von der mehrere Angeklagte sprechen?

    Im Innern des Systems
    Der Reichsbürger-Prozess (3/6)
    Von Marie Schwesinger

    Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
    Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
    Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
    Regie: Eva Solloch
    Redaktion: Anna Seibt
    Produktion: Deutschlandfunk 2026

    Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.

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