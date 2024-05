Der Prozess um die Angeklagten Stephan E. und Markus H. neigt sich dem Ende zu und Marie Schwesinger muss erkennen, dass auch nach der Urteilsverkündung noch viele Fragen offenbleiben werden.

Außerdem beschäftigt sie die Vergangenheit: Was können wir aus der Geschichte lernen? Wie sind die Gerichte in der Weimarer Republik mit rechten Attentätern umgegangen und welche Erinnerungen hat Gerhard Wiese an den Auschwitzprozess?