Auslöser ist ihr Freund Gerhard Wiese, der in den 1960er Jahren als junger Anwalt beim Auschwitzprozess in Frankfurt am Main dabei war. Er ermutigt die Regisseurin, sich in Saal 165 C des Oberlandesgerichts zu setzen.

Dort werden gerade der Mord an Walter Lübcke und ein Anschlag auf den Geflüchteten Ahmed I. verhandelt: „Das ist ein historischer Prozess und er passiert direkt vor deiner Haustür.“

Der Tod des Kassler Regierungspräsidenten ist der erste rechtsextrem motivierte Mord im demokratischen Deutschland seit 100 Jahren. Und bei der Recherche zu den Geschehnissen in der Weimarer Republik tun sich erstaunliche Parallelen zu heute auf.



