Der Reichsbürger-Prozess (1/6)

Aufgeteilt auf drei Oberlandesgerichte in Stuttgart, München und Frankfurt am Main wird seit dem Frühjahr 2024 gegen insgesamt 26 Personen verhandelt, von denen eine inzwischen verstorben ist. Die prominenteste Figur ist Heinrich XIII Prinz Reuß. Immobilienmakler und Reichsbürger. Aber ist er auch ein rechtsextremer Terrorist?