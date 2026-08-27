    Der Reichsbürger-Prozess (1/6)

    Wer ist hier rechtsextrem?

    34:21 Minuten
    Das Foto eines Gerichtssaals, in den ein Angeklagter geführt wird, darüber der Schriftzug "Rechtsextreme vor Gericht"
    Der Reichsbürger-Prozess © imago /Jan Huebner
    Von Marie Schwesinger |
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    Wieder einmal sitzt unsere Autorin im Gerichtssaal in Frankfurt am Main. Hier sind die mutmaßlichen Köpfe der Verschwörung angeklagt. Was sind das für Leute?
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Aufgeteilt auf drei Oberlandesgerichte in Stuttgart, München und Frankfurt am Main wird seit dem Frühjahr 2024 gegen insgesamt 26 Personen verhandelt, von denen eine inzwischen verstorben ist. Die prominenteste Figur ist Heinrich XIII Prinz Reuß. Immobilienmakler und Reichsbürger. Aber ist er auch ein rechtsextremer Terrorist?
    Marie Schwesinger beginnt zu recherchieren und stößt auf ein Video in dem der Möchtegern-Prinz Erstaunliches von sich gibt.

    Wer ist hier rechtsextrem?
    Der Reichsbürger-Prozess (1/6)
    Von Marie Schwesinger

    Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
    Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
    Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
    Regie: Eva Solloch
    Redaktion: Anna Seibt
    Produktion: Deutschlandfunk 2026

    Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.

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