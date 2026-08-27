Wer ist hier rechtsextrem?
Der Reichsbürger-Prozess (1/6)
Von Marie Schwesinger
Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
Regie: Eva Solloch
Redaktion: Anna Seibt
Produktion: Deutschlandfunk 2026
Wer ist hier rechtsextrem?
34:21 Minuten
Wieder einmal sitzt unsere Autorin im Gerichtssaal in Frankfurt am Main. Hier sind die mutmaßlichen Köpfe der Verschwörung angeklagt. Was sind das für Leute?
Aufgeteilt auf drei Oberlandesgerichte in Stuttgart, München und Frankfurt am Main wird seit dem Frühjahr 2024 gegen insgesamt 26 Personen verhandelt, von denen eine inzwischen verstorben ist. Die prominenteste Figur ist Heinrich XIII Prinz Reuß. Immobilienmakler und Reichsbürger. Aber ist er auch ein rechtsextremer Terrorist?
Marie Schwesinger beginnt zu recherchieren und stößt auf ein Video in dem der Möchtegern-Prinz Erstaunliches von sich gibt.
Wer ist hier rechtsextrem?
Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.