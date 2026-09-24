    Der Reichsbürger-Prozess (5/6)

    Dein Feind und Helfer

    33:53 Minuten
    Das Foto eines Gerichtssaals, in den ein Angeklagter geführt wird, darüber der Schriftzug "Rechtsextreme vor Gericht"
    Der Reichsbürger-Prozess © imago /Jan Huebner
    Von Marie Schwesinger |
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    Ein mutmaßlich beteiligter ehemaliger Polizist weigert sich zwar vor Gericht auszusagen, dennoch wird einiges über ihn bekannt.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Nach dem mutmaßlich geplanten Staatssturz hätte er wahrscheinlich den Posten des Innenministers übernehmen sollen. Wir gehen der Frage nach, welche Rolle die Corona-Pandemie bei der Radikalisierung der Angeklagten spielte und wie ein schwelender Machtkampf die Gruppe auf die Probe stellt.
    Was passierte auf Schloss Waidmannsheil, einem der Wohnsitze von Prinz Reuß und was hat es mit den Verschwiegenheitserklärungen auf sich, die die Gruppenmitglieder unterzeichneten?

    Dein Feind und Helfer
    Der Reichsbürger-Prozess (5/6)
    Von Marie Schwesinger

    Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
    Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
    Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
    Regie: Eva Solloch
    Redaktion: Anna Seibt
    Produktion: Deutschlandfunk 2026

    Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.

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