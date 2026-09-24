Dein Feind und Helfer
Der Reichsbürger-Prozess (5/6)
Von Marie Schwesinger
Sprecher*innen: Alexandra Schalaudek, Kerstin Thielemann, Vittorio Alfieri, Stefan Gebelhoff, Stefan Preiss, Bernd Reheuser
Faktencheck: Jule Dieterle und Laura Mattausch
Ton und Technik: Wolfgang Rixius, Gunther Rose, Marcell Christmann, Claudio Minardi und Lukas Fehling
Regie: Eva Solloch
Redaktion: Anna Seibt
Produktion: Deutschlandfunk 2026
Dein Feind und Helfer
33:53 Minuten
Ein mutmaßlich beteiligter ehemaliger Polizist weigert sich zwar vor Gericht auszusagen, dennoch wird einiges über ihn bekannt.
Nach dem mutmaßlich geplanten Staatssturz hätte er wahrscheinlich den Posten des Innenministers übernehmen sollen. Wir gehen der Frage nach, welche Rolle die Corona-Pandemie bei der Radikalisierung der Angeklagten spielte und wie ein schwelender Machtkampf die Gruppe auf die Probe stellt.
Was passierte auf Schloss Waidmannsheil, einem der Wohnsitze von Prinz Reuß und was hat es mit den Verschwiegenheitserklärungen auf sich, die die Gruppenmitglieder unterzeichneten?
Dein Feind und Helfer
Marie Schwesinger (geb. 1988 in Hamburg) ist freie Theaterregisseurin und Autorin in Frankfurt/Main. Ihr Arbeitsschwerpunkt ist Dokumentar- und Recherchetheater. Seit 2020 ist sie Prozessbeobachterin am Oberlandesgericht Frankfurt und forscht künstlerisch zu Rechtsextremismus, wie in „Sturm auf Berlin“ am Berliner Ensemble.