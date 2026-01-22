Versuchslabor Kinderheim (2/8) - Die Pharmazeutin
Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
Podcast in acht Teilen
Von Ilona Toller
Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
Storyeditor: Martin Schneider
Regie: Robert Nicholson
Sounddesign: Volker Pannes
Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
Whistledown für Deutschlandfunk 2026
Folge 3 am 29.01.2025, 20:30 Uhr
Die Pharmazeutin
28:04 Minuten
“Betonspritzen”, zahllose Tabletten, schmerzhafte invasive Eingriffe - was der Pharmazeutin Sylvia Wagner bei einem Treffen ehemaliger Heimkinder erzählt wird, sind das alles nur Einzelfälle? Sie beginnt zu recherchieren.
Auch Sylvia Wagners Kindheit beginnt im Säuglingsheim. Aber sie hat Glück. Mit sechs Jahren kommt sie in eine Pflegefamilie. Erst als Jugendliche erfährt sie, dass sie einen Bruder hat, der einige Jahre älter und im Heim aufgewachsen ist. Sie beschließt: Sobald sie erwachsen ist, wird sie ihn suchen.
Als Pflegekind hat sie die Chance auf eine Bildung, die den meisten Heimkindern verwehrt bleibt. Sylvia Wagner studiert Pharmazie und arbeitet in einer Apotheke. Als sie ihren Bruder endlich trifft, erfährt sie auch von den vielen Medikamenten, die er täglich schlucken musste. War das alles medizinisch notwendig oder steckt mehr dahinter?
lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible.