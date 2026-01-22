    Versuchslabor Kinderheim (2/8)

    Die Pharmazeutin

    28:04 Minuten
    Abstrakte Zeichnung eines Fabrikumrisses, in dem übergroße Laborutensilien zu sehen sind, in einem Erlenmeyerkolben ist ein schemenhaftes Auge zu sehen, dass den Betrachtenden anschaut
    Versuchslabor Kinderheim - Folge 2 Die Pharmazeutin © Deutschlandradio/Julia Schwarz
    Von Ilona Toller |
    “Betonspritzen”, zahllose Tabletten, schmerzhafte invasive Eingriffe - was der Pharmazeutin Sylvia Wagner bei einem Treffen ehemaliger Heimkinder erzählt wird, sind das alles nur Einzelfälle? Sie beginnt zu recherchieren.
    Auch Sylvia Wagners Kindheit beginnt im Säuglingsheim. Aber sie hat Glück. Mit sechs Jahren kommt sie in eine Pflegefamilie. Erst als Jugendliche erfährt sie, dass sie einen Bruder hat, der einige Jahre älter und im Heim aufgewachsen ist. Sie beschließt: Sobald sie erwachsen ist, wird sie ihn suchen.
    Als Pflegekind hat sie die Chance auf eine Bildung, die den meisten Heimkindern verwehrt bleibt. Sylvia Wagner studiert Pharmazie und arbeitet in einer Apotheke. Als sie ihren Bruder endlich trifft, erfährt sie auch von den vielen Medikamenten, die er täglich schlucken musste. War das alles medizinisch notwendig oder steckt mehr dahinter?


    Versuchslabor Kinderheim (2/8) - Die Pharmazeutin
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen  
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    Folge 3 am 29.01.2025, 20:30 Uhr

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible.

