    Versuchslabor Kinderheim (3/8)

    Der Einzelfall

    27:01 Minuten
    Abstrakte Zeichung eines Aktenstapels, aus dem Pillen, eine Spritze und der Äskulapstab fallen, vor braunem Hintergrund
    Versuchslabor Kinderheim - Folge 3 Der Einzelfall © Deutschlandradio/Julia Schwarz
    Von Ilona Toller |
    Audio herunterladen
    Der Runde Tisch hatte sich das Ziel gesetzt, das Schicksal der ehemaligen Heimkinder aufzuarbeiten. Aber als der seine Ergebnisse vorstellt, sind die ehemaligen Heimkinder enttäuscht. Zu den Medikamententest hatte man kaum Informationen gefunden, die Rede war von einem Einzelfall.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Sylvia Wagner beginnt dort, wo der Runde Tisch aufgehört hat. In alten medizinischen Fachzeitschriften stößt sie in nur kurzer Zeit auf zahlreiche Hinweise, öffentlich zugänglich und weitgehend unbeachtet.
    Bald erkennt sie: Medikamententests an Heimkindern waren keine Einzelfälle, sondern Teil eines Systems. Und sie fragt sich: Wie war das möglich?


    Versuchslabor Kinderheim (3/8) - Der Einzelfall
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026
    Länge: 25'54''

    Folge 4 am 05.02.2025, 20:30 Uhr

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

    Alle Folgen
    Zur Startseite