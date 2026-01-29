Versuchslabor Kinderheim (3/8) - Der Einzelfall
Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
Podcast in acht Teilen
Von Ilona Toller
Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
Storyeditor: Martin Schneider
Regie: Robert Nicholson
Sounddesign: Volker Pannes
Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
Whistledown für Deutschlandfunk 2026
Länge: 25'54''
Folge 4 am 05.02.2025, 20:30 Uhr
Der Einzelfall
27:01 Minuten
Der Runde Tisch hatte sich das Ziel gesetzt, das Schicksal der ehemaligen Heimkinder aufzuarbeiten. Aber als der seine Ergebnisse vorstellt, sind die ehemaligen Heimkinder enttäuscht. Zu den Medikamententest hatte man kaum Informationen gefunden, die Rede war von einem Einzelfall.
Sylvia Wagner beginnt dort, wo der Runde Tisch aufgehört hat. In alten medizinischen Fachzeitschriften stößt sie in nur kurzer Zeit auf zahlreiche Hinweise, öffentlich zugänglich und weitgehend unbeachtet.
Bald erkennt sie: Medikamententests an Heimkindern waren keine Einzelfälle, sondern Teil eines Systems. Und sie fragt sich: Wie war das möglich?
lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.