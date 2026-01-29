Versuchslabor Kinderheim (3/8)

Der Einzelfall

Der Runde Tisch hatte sich das Ziel gesetzt, das Schicksal der ehemaligen Heimkinder aufzuarbeiten. Aber als der seine Ergebnisse vorstellt, sind die ehemaligen Heimkinder enttäuscht. Zu den Medikamententest hatte man kaum Informationen gefunden, die Rede war von einem Einzelfall.