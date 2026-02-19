    Versuchslabor Kinderheim (6/8)

    Gerechtigkeit

    43:20 Minuten
    Abstrakte Zeichnung eines altmodischen TV-Gerätes, auf dessen Bildschirm ein Bild eines Kinderheims zu sehen ist, der das Gebäude umgebene Himmel ist voller Tabletten, vor braunem Hintergrund
    Versuchslabor Kinderheim - Folge 6 Die Veröffentlichung © Deutschlandradio/Julia Schwarz
    Von Ilona Toller |
    Audio herunterladen
    Syliva Wagner veröffentlicht 2016 ihre Recherchen zu Medikamententests. Vielerorts beginnt die Aufarbeitung. Doch für die einzelnen Betroffenen ändert sich kaum etwas. Viele haben keine Beweise mehr, vieles ist verjährt.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    Die Veröffentlichung von Sylvia Wagners Recherchen 2016 löst bundesweit Reaktionen aus: Institutionen, kirchliche Träger und Landschaftsverbände öffnen ihre Archive, geben Studien in Auftrag, sichern Akten. In immer mehr Einrichtungen lassen sich Medikamententests an Kindern belegen. Auch einige Bundesländer beginnen mit systematischer Aufarbeitung.
    Doch für die Betroffenen gibt es kaum greifbare Hilfe. Denn oft fehlen Unterlagen, vieles ist verjährt und die juristischen Hürden für Entschädigungen sind hoch. Zudem werden die Überlebenden immer älter. Ihnen läuft die Zeit davon.

    Versuchslabor Kinderheim (6/8) - Gerechtigkeit
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    Folge 7 am 26.02.2026, 20:30 Uhr

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

    Alle Folgen
    Zur Startseite