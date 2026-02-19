Versuchslabor Kinderheim (6/8) - Gerechtigkeit

Die Veröffentlichung von Sylvia Wagners Recherchen 2016 löst bundesweit Reaktionen aus: Institutionen, kirchliche Träger und Landschaftsverbände öffnen ihre Archive, geben Studien in Auftrag, sichern Akten. In immer mehr Einrichtungen lassen sich Medikamententests an Kindern belegen. Auch einige Bundesländer beginnen mit systematischer Aufarbeitung.

Doch für die Betroffenen gibt es kaum greifbare Hilfe. Denn oft fehlen Unterlagen, vieles ist verjährt und die juristischen Hürden für Entschädigungen sind hoch. Zudem werden die Überlebenden immer älter. Ihnen läuft die Zeit davon.