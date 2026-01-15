    Versuchslabor Kinderheim (1/8)

    Der achtjährige Günter wird 1967 im Kinderheim für „bildungsunfähig“ erklärt, in die Psychiatrie abgeschoben und mit Psychopharmaka vollgepumpt. Erst Jahrzehnte später erfährt er von Medikamententests an Heimkindern. Wurde auch er dafür missbraucht?
    „Bildungsunfähig“ - diese Diagnose bringt Günter in eine geschlossene Psychiatrie und in ein System, in dem Kindern der letzte Rest Selbstbestimmung abgesprochen wird. Günter erlebt Zwangsjacken, Gewalt und Medikamente, die sein Verhalten verändern und seine Gesundheit ruinieren.
    Jahrzehnte später hört er von einer Wissenschaftlerin, die Medikamententests an Heimkindern aufgedeckt hat. Günters Geschichte zeigt, wie leicht Kinder in Westdeutschland in die Mühlen eines Systems gerieten, in dem Pharmafirmen und Ärzte völlig frei über die Kinder verfügen konnten.

    Versuchslabor Kinderheim (1/8) - Bastard
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson 
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    Folge 2 am 22.01.2025, 20:30 Uhr

    Ilona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

