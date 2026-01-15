Versuchslabor Kinderheim (1/8) - Bastard

„Bildungsunfähig“ - diese Diagnose bringt Günter in eine geschlossene Psychiatrie und in ein System, in dem Kindern der letzte Rest Selbstbestimmung abgesprochen wird. Günter erlebt Zwangsjacken, Gewalt und Medikamente, die sein Verhalten verändern und seine Gesundheit ruinieren.

Jahrzehnte später hört er von einer Wissenschaftlerin, die Medikamententests an Heimkindern aufgedeckt hat. Günters Geschichte zeigt, wie leicht Kinder in Westdeutschland in die Mühlen eines Systems gerieten, in dem Pharmafirmen und Ärzte völlig frei über die Kinder verfügen konnten.