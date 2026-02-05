    Versuchslabor Kinderheim (4/8)

    Nazi-Erben

    Von Ilona Toller |
    Sylvia Wagner erhält Zugang zu Archiven der Pharmafirmen und entdeckt: Ärzte, die im Nationalsozialismus Kinder ermordeten, führten nach dem Krieg für die Firmen Medikamententests an Heimkindern durch – unterstützt von staatlichen Stellen.
    Für Ärzte, Behörden und Pharmaunternehmen bieten die Kinderheime ideale Bedingungen, um Medikamente zu erproben. Sie sind nach dem Krieg unterfinanziert und schlecht ausgestattet. Und auch das Personal hat sich seit der NS-Zeit nicht groß geändert.
    Die Schwarze Pädagogik wird von Erziehern und Ärzten weitergeführt, also die Vorstellung, den Willen von Kindern brechen zu müssen. Zwang, Angst und Gewalt stehen auf der Tagesordnung. Sedierende Medikamente versprechen in dieser Situation scheinbar einfache Lösungen.

    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    Folge 5 am 12.02.2026, 20:30 Uhr

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

