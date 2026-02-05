Versuchslabor Kinderheim (4/8) - Nazi-Erben
Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
Podcast in acht Teilen
Von Ilona Toller
Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
Storyeditor: Martin Schneider
Regie: Robert Nicholson
Sounddesign: Volker Pannes
Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
Whistledown für Deutschlandfunk 2026
Folge 5 am 12.02.2026, 20:30 Uhr
Nazi-Erben
Versuchslabor Kinderheim (4/8) - Nazi-Erben
lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.