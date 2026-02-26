Versuchslabor Kinderheim (7/8) - Verschickt

Rüdiger Becks Mutter hatte gehofft, der Aufenthalt im Verschickungsheim würde ihn heilen. Stattdessen kehrt ihr Sohn verstört zurück – einmal sogar mit einer schweren Lungenentzündung. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden massenhaft Kinder zum Kräftiger- oder Gesundwerden verschickt – eine regelrechte Industrie entsteht. Fernab von zuhause erwartet die Verschickungskinder ein Alltag, der dem der Heimkinder erschreckend ähnelt.