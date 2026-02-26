    Versuchslabor Kinderheim (7/8)

    Verschickt

    Von Ilona Toller |
    Nach dem Krieg werden millionenfach Kinder zum „Aufpäppeln" verschickt. Auch Rüdiger Beck, der an schwerem Asthma leidet. Fernab von zuhause erlebt er wie viele andere Gewalt und Medikamentenmissbrauch.
    Rüdiger Becks Mutter hatte gehofft, der Aufenthalt im Verschickungsheim würde ihn heilen. Stattdessen kehrt ihr Sohn verstört zurück – einmal sogar mit einer schweren Lungenentzündung. Nach dem Zweiten Weltkrieg werden massenhaft Kinder zum Kräftiger- oder Gesundwerden verschickt – eine regelrechte Industrie entsteht. Fernab von zuhause erwartet die Verschickungskinder ein Alltag, der dem der Heimkinder erschreckend ähnelt.
    Auch hier kommen Medikamente zum Einsatz und werden getestet. Ein dunkles Kapitel, dem sich viele Betroffene selbst erst Jahrzehnte später stellen. Als das öffentliche Interesse am Schicksal der Heimkinder nachlässt, verschaffen die Verschickungskinder ihren Anliegen neue Aufmerksamkeit.

    Versuchslabor Kinderheim (7/8) - Verschickt
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

