Versuchslabor Kinderheim (8/8) - Die Zeit läuft

In den vergangenen Jahren haben viele Einrichtungen und Träger ihre Archive geöffnet, Studien beauftragt und Verantwortung übernommen. Andere ducken sich weg. Auch die Pharmaindustrie hält sich bis heute bedeckt.

Gleichzeitig gibt es Hoffnung. Petra Westerteicher besitzt die Akten, die belegen, dass sie Opfer von Medikamententests war. Seit sieben Jahren kämpft sie in einem Präzedenzfall um eine Opferrente – ihr Verfahren läuft noch. Auch Günter spricht heute öffentlich über seine Geschichte, sogar im Bundestag. Geld kann zerstörte Leben nicht wiedergutmachen. Doch Anerkennung und eine Zusatzrente könnten den inzwischen alten Betroffenen ein würdigeres Leben ermöglichen.