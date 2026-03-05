Versuchslabor Kinderheim (8/8) - Die Zeit läuft
Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
Podcast in acht Teilen
Von Ilona Toller
Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt und Jack Butcher und Leonie Mombauer
Storyeditor: Martin Schneider
Regie: Robert Nicholson
Sounddesign: Volker Pannes
Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
Whistledown für Deutschlandfunk 2026
Die Zeit läuft
48:45 Minuten
Viele Einrichtungen haben aufgearbeitet. Andere schweigen, auch große Teile der Pharmaindustrie. Gleichzeitig laufen erste Verfahren und alte Forderungen sind zurück auf der politischen Agenda. Gibt es noch Gerechtigkeit, bevor die Zeit abläuft?
In den vergangenen Jahren haben viele Einrichtungen und Träger ihre Archive geöffnet, Studien beauftragt und Verantwortung übernommen. Andere ducken sich weg. Auch die Pharmaindustrie hält sich bis heute bedeckt.
Gleichzeitig gibt es Hoffnung. Petra Westerteicher besitzt die Akten, die belegen, dass sie Opfer von Medikamententests war. Seit sieben Jahren kämpft sie in einem Präzedenzfall um eine Opferrente – ihr Verfahren läuft noch. Auch Günter spricht heute öffentlich über seine Geschichte, sogar im Bundestag. Geld kann zerstörte Leben nicht wiedergutmachen. Doch Anerkennung und eine Zusatzrente könnten den inzwischen alten Betroffenen ein würdigeres Leben ermöglichen.
lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.