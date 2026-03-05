    Versuchslabor Kinderheim (8/8)

    Die Zeit läuft

    48:45 Minuten
    Abstrakte Zeichnung einer Sanduhr in braunen Tönen, innen neben Sand Pillen, Paragraphen und ein Gerichtshammer
    Versuchslabor Kinderheim - Folge 8 Die Zeit läuft © Deutschlandradio/Julia Schwarz
    Von Ilona Toller |
    Viele Einrichtungen haben aufgearbeitet. Andere schweigen, auch große Teile der Pharmaindustrie. Gleichzeitig laufen erste Verfahren und alte Forderungen sind zurück auf der politischen Agenda. Gibt es noch Gerechtigkeit, bevor die Zeit abläuft?
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    In den vergangenen Jahren haben viele Einrichtungen und Träger ihre Archive geöffnet, Studien beauftragt und Verantwortung übernommen. Andere ducken sich weg. Auch die Pharmaindustrie hält sich bis heute bedeckt.
    Gleichzeitig gibt es Hoffnung. Petra Westerteicher besitzt die Akten, die belegen, dass sie Opfer von Medikamententests war. Seit sieben Jahren kämpft sie in einem Präzedenzfall um eine Opferrente – ihr Verfahren läuft noch. Auch Günter spricht heute öffentlich über seine Geschichte, sogar im Bundestag. Geld kann zerstörte Leben nicht wiedergutmachen. Doch Anerkennung und eine Zusatzrente könnten den inzwischen alten Betroffenen ein würdigeres Leben ermöglichen.

    Versuchslabor Kinderheim (8/8) - Die Zeit läuft
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holt und Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

