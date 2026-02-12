    Versuchslabor Kinderheim (5/8)

    Geschändet

    31:59 Minuten
    Abstrakte Zeichnung einer auf dem Boden liegenden Puppe, umgeben von schwarzen Stifelabdrücken, vor braunem Hintergrund
    Versuchslabor Kinderheim - Folge 5 Geschändet © Deutschlandradio/Julia Schwarz
    Von Ilona Toller |
    Audio herunterladen
    Günter erlebt im Heim Zwang, Gewalt – und sexualisierte Übergriffe durch andere Bewohner. In Nachkriegsheimen wird Sexualität streng kontrolliert, teils mit Medikamenten. Aber das verhindert Übergriffe nicht, sondern begünstigt sie oft.
    Mikrokosmos - die Kulturreportage
    Aus dem PodcastMikrokosmos
    In den Heimen und Institutionen der Nachkriegszeit wird Sexualität streng überwacht. Man versucht sie bei Kindern und Jugendlichen mit allen Mitteln zu unterdrücken, auch mit fragwürdigen Medikamenten. Vordergründig geht es darum, Übergriffe zwischen den Bewohnern zu verhindern.
    Doch die strengen Kontrollen bewirken oft das Gegenteil. Günter ist nicht der einzige, der von sexualisierter Gewalt durch andere Bewohner erzählt. Heimkinder ohne Angehörige, die sich um sie kümmern, sind besonders schutzlos. Die strenge Hierarchie in den abgeschiedenen Einrichtungen und die sedierenden Medikamente machen es Tätern besonders leicht.

    Versuchslabor Kinderheim (5/8) - Geschändet
    Ein vergessener Medizinskandal in Deutschland
    Podcast in acht Teilen
    Von Ilona Toller

    Mitarbeit: Anouk Millet, Lena von Holdt, Jack Butcher und Leonie Mombauer
    Storyeditor: Martin Schneider
    Regie: Robert Nicholson
    Sounddesign: Volker Pannes
    Redaktion: Wolfgang Schiller, Lisa Steck
    Whistledown für Deutschlandfunk 2026

    Folge 6 am 19.02.2026, 20:30 Uhr

    lona Toller ist Radiojournalistin und Produzentin. Sie produziert preisgekrönte investigative und erzählerische Podcasts, u. a. “The Ballad of Bruiser Brody” (BBC Radio 5 Live), “Dark Matters” (rbb) und Serien für BBC Radio 4, Podimo und Audible. Ihre Arbeit verbindet präzise Recherche mit starkem Storytelling und stellt die Menschen hinter den Geschichten in den Mittelpunkt.

    Alle Folgen
    Zur Startseite