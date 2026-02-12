Versuchslabor Kinderheim (5/8) - Geschändet

In den Heimen und Institutionen der Nachkriegszeit wird Sexualität streng überwacht. Man versucht sie bei Kindern und Jugendlichen mit allen Mitteln zu unterdrücken, auch mit fragwürdigen Medikamenten. Vordergründig geht es darum, Übergriffe zwischen den Bewohnern zu verhindern.

Doch die strengen Kontrollen bewirken oft das Gegenteil. Günter ist nicht der einzige, der von sexualisierter Gewalt durch andere Bewohner erzählt. Heimkinder ohne Angehörige, die sich um sie kümmern, sind besonders schutzlos. Die strenge Hierarchie in den abgeschiedenen Einrichtungen und die sedierenden Medikamente machen es Tätern besonders leicht.