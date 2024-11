Franziska Tschinderle, geboren 1994, hat Zeitgeschichte studiert und arbeitet als Journalistin mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Sie lebt seit 2022 als Korrespondentin in Tirana und schreibt für das Nachrichtenmagazin „profil“ sowie weitere, deutschsprachige Medien. Co-Autorin des Serien-Podcasts „Call me Günther“ (2023).

Anja Troelenberg, geboren 1993, hat Politikwissenschaft und Südosteuropastudien studiert und ist seit vielen Jahren auf dem Balkan unterwegs. Für die Heinrich-Böll-Stiftung war sie zunächst in Sarajevo und ab 2019 in Tirana tätig. Seit 2022 berichtet sie als freie Autorin (u.a. ARTE und MDR) aus ihrer Wahlheimat Albanien.