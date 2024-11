Über 3000 Menschen haben sich in die deutsche Botschaft geflüchtet – es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten, die sanitäre Situation ist katastrophal.

Die Botschaftsangehörigen helfen, wo sie können, sind am Rande der Erschöpfung.

Während die deutsche Regierung auf diplomatischem Wege versucht, eine Lösung zu finden, herrschen drinnen Verzweiflung, Wut und Misstrauen. Kann man den Zusagen des albanischen Regimes, die Flüchtlinge ausreisen zu lassen, trauen?