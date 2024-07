Die Turmspringerinnen (1/6)

Unheimlich viel Talent

Die Turmspringerinnen - Großwerden im Leistungssport © Deutschlandradio

Von Klaus Schirmer · 25.07.2024

Krafttraining, Dehnübungen, Ballett und dann der Sprung vom Zehnmeterturm, der nie gut genug ist. An sechs Tagen die Woche, auch in den Ferien. Wir lernen die vier jungen Turmspringerinnen Kieu, My, Talisa und Anna am Anfang ihrer Karriere kennen.