Ich fühl’s nicht (1/2)
Nach der Graphic Novel von Liv Strömquist
Übersetzung aus dem Schwedischen von Katharina Erben
Bearbeitung und Regie: Rami Hamze
Mit: Lou Strenger, Judith Jakob, Lea Fleck, Svenja Wasser, David Vormweg, Moritz Führmann, Nils Kretschmer
Besetzung: Jutta Kommnick
Ton und Technik: Eva Pöpplein und Jens Müller
Regieassistenz: Luise Weigert
Dramaturgie: Julia Gabel, Johann Mittmann
Deutschlandfunk Kultur 2021
Länge: 49'57
Eine Wiederholung vom 19.10.2023
Ich fühl’s nicht (1/2) – Graphic Novel von Liv Strömquist
18:16 Minuten
• Pophörspiel • Was bedeutet Verliebtsein heute? Liv Strömquist wirft einen analytisch scharfen und ebenso selbstironischen Blick auf die Fragen der Liebe im Spätkapitalismus. Eine feministische Reflexion des Konzeptes „Liebe“ von Platon bis Beyoncé.
Laut Boulevardpresse hatte Leonardo DiCaprio in letzter Zeit zahllose Beziehungen mit Models, aber nicht eine einzige länger andauernde Liebesbeziehung. Was läuft da schief? Sind die Gründe in der Konsumgesellschaft und ihrer Neigung zum Narzissmus zu suchen? In den Gesetzen der Biologie? Oder liegt es ganz einfach daran, dass der gute Leo sich nicht richtig fallen lässt? Mit berechtigter Wut und unbändiger Freude am Sprachwitz ist „Ich fühl’s nicht“ ein flammendes Plädoyer für eine von den Zwängen der Konsumgesellschaft befreite Liebe.
Alle fünf Folgen der Serie finden Sie hier.
Ich fühl’s nicht (1/2)
Liv Strömquist, geboren 1978 in Lund, Schweden, ist eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerinnen. Ihre Bücher befassen sich mit sozialen Fragen, die sie mit Referenzen von der Popkultur bis zur Antike humorvoll und überraschend erkundet.