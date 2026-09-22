Dokumentarhörspiel über das Massaker von Babyn Jar

Babyn Jar (1/2)

56:15 Minuten Mahnmal an den "Holocaust mit Kugeln" in der Gedenkstätte Babyn Jar © picture alliance / dpa-Zentralbild / Britta Pedersen

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• Zeitdokument • In Deutschland ist der Massenmord von Babyn Jar noch immer weitgehend unbekannt. Dabei handelt es sich bei diesem Massaker um eines der größten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs, verantwortlich war die Wehrmacht.