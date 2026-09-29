Dokumentarhörspiel über das Massaker von Babyn Jar

Umgebracht werden Juden, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunisten, ukrainische Nationalisten, Sinti und Roma, Patienten einer psychiatrischen Klinik und Bewohner der Stadt Kiew, die gegen Vorschriften verstoßen haben sollen. Mit Hilfe von Originaldokumenten wie Tagebüchern, Briefen, Interviewaufzeichnungen, Befehlen, Sitzungsprotokollen, Zeugenaussagen und autobiografischen Texten zeichnet das Hörspiel die Geschichte, das unbeschreibliche menschliche Leid rund um das Massaker von Babyn Jar und die Terrorherrschaft der deutschen Besatzer in Kiew nach.