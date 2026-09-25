Undreaming the Dream House - Klangkunst-Klassiker neu gehört

In den 1960er Jahren entwickelte das Künstlerpaar La Monte Young und Marian Zazeela die Klanginstallation "Dream House" - Zazeela schuf das Licht, Young den Sound. Doch während der Komponist als „Genie des Minimalismus“ gefeiert wurde, verblasste Marian Zazeelas künstlerische Identität.

Die Klangkünstlerin Marina Rosenfeld sieht darin eine Parallele zur Entwicklung des frühen Minimalismus: Gleichberechtigte Formen der künstlerischen Zusammenarbeit wichen autoritärer Dominanz. „Undreaming the Dream House“ steht für eine andere Art des Musizierens. Hier wird die einfache Lautäußerung zum Ausgangspunkt für das Zusammenspiel von Musikerinnen des Ensemble Contrechamps und ihren elektronischen Doubles.