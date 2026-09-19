Hörspiel nach Samuel Beckett

German Diaries (3/4)

49:39 Minuten
Montage eines Fotos von Samuel Beckett und drei farbiger Streifen über einem Bild eines Naziaufmarsches auf dem Königsplatz in München.
Samuel Beckett hat in den Jahren 1936 und 1937 Deutschland bereist © picture alliance / AP Photo - picture alliance / akg-images - Montage: Deutschlandradio
Von Samuel Beckett |
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Samuel Beckett wird auf seiner Reise durchs winterliche Nazideutschland zunehmend geplagt von Geldknappheit und gesundheitlichen Beschwerden. Täglich beobachtet er Rassismus und brutale Ausgrenzung.
Hörspiele von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur. Die Illustration zeigt einen Menschen mit Jacke, dem anstelle von Kopf und Hals eine Rauchwolke aus dem Jackenkragen quillt
Aus dem PodcastHörspiel
Hamburg, Hannover, Berlin, Dresden usw. – Auf seiner Deutschlandreise lernt der dreißigjährige Beckett immer wieder auch faszinierende Künstler, Kunstsammler und Intellektuelle kennen. Wie fließend die Grenzen zwischen Anpassung an den totalitären Staat und die Auflehnung gegen ihn ist, notiert er in seinem Tagebuch. Scharf beobachtete Alltagsszenen und tiefe Kunstbetrachtungen finden sich in seinen Notaten ebenso wie Reflexionen über seine eigene ungewisse Zukunft als Schriftsteller. Denn er findet keinen Verlag für seinen Roman „Murphy“.

German Diaries (3/4)
Von Samuel Beckett

Bearbeitung und Übersetzung: Gaby Hartel
Regie: Gaby Hartel, zeitblom
Mit: Sabin Tambrea
Komposition: zeitblom
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Susanne Beyer
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Sabine Küchler
Deutschlandfunk 2026
Länge: 49'35

Samuel Beckett (1906 in Dublin geboren, 1989 in Paris gestorben) zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. 1969 erhielt er den Literaturnobelpreis. Beckett ist dem breiten Publikum hauptsächlich durch seine Dramen, insbesondere „Warten auf Godot“, bekannt, verfasste aber auch Prosa und Lyrik.

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