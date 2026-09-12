German Diaries (2/4)
Von Samuel Beckett
Bearbeitung und Übersetzung: Gaby Hartel
Regie: Gaby Hartel, zeitblom
Mit: Sabin Tambrea
Komposition: zeitblom
Ton und Technik: Thomas Monnerjahn, Susanne Beyer
Regieassistenz: Marie Permantier
Dramaturgie: Sabine Küchler
Deutschlandfunk 2026
Länge: 50'21
Teil 3 am 17. September 22.05 Uhr
Hörspiel nach Samuel Beckett
Samuel Beckett hat in den Jahren 1936 und 1937 Deutschland bereist © picture alliance / SZ Photo - picture alliance / akg-images - Montage: Deutschlandradio
German Diaries (2/4)
50:25 Minuten
Dezember 1936. Von Hamburg reist Beckett über Hannover und Braunschweig weiter nach Berlin. Wie hat sich die einstige europäische Hauptstadt der Kunst seit 1933 verändert?
In herrlicher Abendstimmung kommt Beckett in Berlin an, sucht sich eine Pension in der Budapester Straße, pilgert tagsüber durch die Museen der Stadt und legt riesige Strecken zu Fuß zurück. Becketts Deutsch verbessert sich rasch, er zieht abends mit seinem Wirt durch die Berliner Kneipen, folgt den Gesprächen und wird Zeuge der schleichenden Entdemokratisierung: Ein „perfekter kleiner Demagoge“ überschüttet eine junge Frau mit seiner Naziideologie, als diese „völlig ruhig Positives über Juden sagt“. Angewidert verfolgt Beckett die Reden der Nazigrößen im Radio und notiert kursierende Witze über sie. Dann schreibt er: „Bald fange ich wirklich an zu kotzen. Oder ich fahre nach Hause!“
German Diaries (2/4)
Samuel Beckett (1906 in Dublin geboren, 1989 in Paris gestorben) zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. 1969 erhielt er den Literaturnobelpreis. Beckett ist dem breiten Publikum hauptsächlich durch seine Dramen, insbesondere „Warten auf Godot“, bekannt, verfasste aber auch Prosa und Lyrik.
Do 17. September 22.05 Uhr